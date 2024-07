Éxodo de médicos en hospitales de Río Negro: «¿Por qué me quedo en el público?», una batalla diaria

Seguir o renunciar a los pasillos de salud pública. Foto: Alejandro Carnevale.

Desertan, renuncian o bajan la carga horaria para ir a trabajar al privado. Para agravar el panorama, no llegan relevos desde el país porque faltan especialistas. «Hay una sangría», aseguró un grupo de trabajadores de la salud pública de Roca, Bariloche y Viedma que empezó a visibilizar la situación en la que se encuentran por falta de médicos, luego de una reunión en abril con el Ministerio de Salud.

Publicaron un comunicado hace algunas semanas firmado por unos 15 profesionales las principales ciudades de Río Negro en el que expusieron la preocupación por el futuro de la atención de los pacientes. «Sin temor a equivocarnos, vamos en camino a la desaparición de muchos servicios en los próximos cuatro años por envejecimiento y falta de recambio profesional», expresaron en conjunto.

«Hay consternación entre todo el sector médico por la falta de recursos humanos”, comentó un especialista de Roca a Diario RIO NEGRO, quien pidió reserva de su identidad. Viene sucediendo en muchos sectores, en muchas subespecialidades, principalmente en especialidades críticas vitales para el hospital y para la población como ginecología, pediatría, clínica médica e urología.

Foto: Alejandro Carnevale

“Se encienden las alarmas”, dijo el profesional quien se radicó hace años en la provincia desde Buenos Aires y trabaja en el Francisco López Lima. Para él, es alarmante el cómo va a tener acceso a la salud la población en el futuro a mediano plazo siendo que cada vez está el sistema «está decayendo más», dijo.

Las palabras del trabajador intentan describir lo que sucede puertas adentro. «Todos los que estamos le ponemos la espalda porque amamos la salud pública, queremos estar hasta lo último. La verdad no es difícil conseguir trabajo en el sector privado, pero el sector público tiene su encanto. Es otro tipo de medicina la que se hace».

Especialidades básicas como pediatría, ginecología y clínica médica actualmente tienen muy poca concurrencia en residencias o muy pocos médicos anotados. Esta problemática trasciende a la situación provincial, sucede a nivel nacional.

«Sin pediatras no se puede tener intensivistas pediátricos, entonces los pacientes pediátricos graves ya no van a tener un especialista adecuado que los atienda». Médico del hospital de Roca.

«El problema es grande en el sentido de que hubo renuncias, en algunos profesionales se fue decayendo esto de querer mantenerse en el sector público y eso genera preocupación”, explicó.

Por dar un ejemplo, en el último tiempo en Allen se fueron cinco médicos, contó una fuente del hospital Ernesto Accame. «Van y vienen. Ahora los especialistas como cardiólogo o el medico de cuidados paliativos están cubriendo guardias porque no hay», agregó la trabajadora consultada.

Foto: Alejandro Carnevale.

«Hay casos de gente que ha renunciado y gente también que ha bajado su carga horaria en el hospital de full time a part time (…) Bajan justamente para hacer un poco la diferencia afuera», contó el roquense.

Hay servicios realmente afectados donde no quedó ni un médico, según el testimonio. «Quizás eran 2 o 3, después quedó uno, después no quedó ninguno«, contó, como neonatología en Viedma o ginecología en Roca.

“Necesitamos sentarnos y ver qué podemos hacer, qué podemos hacer para no seguir perdiendo y para garantizar este acceso a la población, de la salud y que sea una atención de calidad”. Médico del hospital de Roca.

¿A dónde va el paciente?

«Si mi servicio se cierra porque yo me quiero ir al privado, ¿a dónde va ese paciente? ¿A dónde va? ¿Va al privado de acá? ¿Se lo tiene que mandar a Bariloche? ¿Va a aguantar las seis horas de viaje?», ejemplificó. «Me preocupa el día de mañana que la gente, ¿Dónde se va a atender?», dijo y agregó: «A mí me encanta atender en el público y de verdad pienso, los pacientes no pueden esperar».

El tema salarial y económico, es un reclamo de hace bastante tiempo, según enfocó el médico, pero también el problema de la falta de insumos para trabajar. «Todo hace al problema en general», dijo, aunque fue más allá: la necesidad de graficar un horizonte «gerencial» claro, como política de Estado y por eso, entre otros pedidos, solicitaron una mesa de diálogo con el Ministerio de Salud.

Diario RIO NEGRO intentó contactar a la directora del Hospital Francisco López Lima para consultar sobre este panorama, pero no hubo respuestas hasta el momento.

Un plan, un incentivo: atraer y contener médicos

«Que sea una oportunidad, que haya incentivo en trabajar en salud pública», reflexionó el especialista como una posible salida. Él mismo es uno de los casos en los que se formó en Buenos Aires y se radicó en la región. «Eso es cada vez menos habitual», dijo y agregó: por los puestos «que no están del todo bien pagos”.

“Es poco atractivo decirle a una persona múdate a esta provincia o a esta ciudad, y quizás ganas la mitad o menos por guardia», puntualizó.

«Necesitamos atraer más recursos humanos», dijo, entre otras cosas porque la densidad de población aumentó. Y simultáneamente, fomentar «el sentido de permanencia» en el sector público.