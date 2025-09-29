Comienza la expedición del Conicet en la Patagonia: Río Negro y Chubut bajo el microscopio submarino

A partir de mañana, 30 de septiembre, la Patagonia será escenario de una nueva misión científica del CONICET, en colaboración con la Fundación Schmidt Ocean Institute. La expedición explorará los cañones submarinos del Atlántico Sur frente a las costas de Río Negro y Chubut, en una iniciativa que se extenderá hasta el 29 de octubre.

Los investigadores se centrarán en dos zonas específicas: los cañones Bahía Blanca, a unos 500 kilómetros frente a Viedma (Río Negro), y los cañones Almirante Brown, a 450 kilómetros de Rawson (Chubut), según informó Infobae.

Según la oceanógrafa Silvia Romero, del Servicio de Hidrografía Naval, el objetivo es estudiar los valles submarinos y su influencia en las corrientes oceánicas, particularmente en el ingreso de aguas de la Corriente de las Malvinas, más que en las comunidades del fondo marino.

Tras el furor que generó el primer streaming del Conicet, donde se dio a conocer la famosa «estrella culon», esta nueva expedición promete descubrimientos inéditos y permitirá observar en detalle la geografía submarina de la región.

¿Dónde se puede ver la expedición del Conicet?

Aún se espera la confirmación oficial sobre dónde se podrá seguir la expedición en vivo, aunque se estima que nuevamente será a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute.

Esta misión representa una oportunidad única para la ciencia argentina de profundizar en el conocimiento de los ecosistemas submarinos patagónicos y comprender mejor la interacción entre la geología y la circulación oceánica del Atlántico Sur.