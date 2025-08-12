Explosión en una fábrica de Chubut: hay dos heridos graves, uno de ellos fue trasladado a Buenos Aires

En la madrugada de este martes 12 de agosto, un estallido alarmó a los vecinos de Chubut. La planta de una fábrica de discos de aluminio para envases de Puerto Madryn, explotó y dejó a dos operarios heridos. Ambos presentan quemaduras de gravedad en sus extremidades y por su estado, uno de ellos fue trasladado a Buenos Aires.

Según el medio El Chubut, en una entrevista con el Jefe de Unidad Regional Puerto Madryn, Diego Williams, se trata dos hombres lesionados, de 29 años y 41 de la empresa Trivium Packaging S.A. También, había 10 trabajadores en el lugar.

Detalló que estaban trabajando al momento del siniestro. Williams explicó que: «El por qué se originó todo, si es un desperfecto mecánico o una falla humana, esos datos aún no los tenemos. Será materia de investigación», sin embargo estima que sucedió por una explosión en el sector de turbinas.

Tanto Bomberos Voluntarios como los servicios de emergencia trabajaron en el lugar. Según trascendió en medios locales, tras la explosión, uno de ellos fue trasladado de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones y el más joven fue derivado a un centro especializado de Buenos Aires para tratar sus heridas.

Cuál fue el comunicado de la empresa de Chubut tras la explosión

Según El Chubut, la empresa dio un comunica al respecto:

«Esta mañana se produjo un incidente operativo en nuestra planta de Madryn, afectando dos de nuestros colaboradores quienes sufrieron heridas inmediatamente intervenidas en el Hospital local. Nuestra prioridad inmediata fue y es brindarles apoyo a ellos y a sus familias, al mismo tiempo que garantizar la seguridad de todos en la planta».

Asimismo, informaron que desde la empresa están implementando todos los protocolos de emergencia que aplican a este tipo de contingencias, «investigando la causa raíz del incidente y colaborando estrechamente con las autoridades correspondientes», agregó.