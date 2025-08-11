Alerta en Chubut por la crecida del río Azul: operativos y recomendaciones en Lago Puelo

El río Azul no da tregua y su caudal sigue en aumento, generando alarma en Lago Puelo, Chubut. Desde la Dirección de Protección Civil advirtieron sobre el peligro en las orillas y llamaron a extremar precauciones para evitar accidentes en la zona.

Las autoridades municipales llevan a cabo recorridas y monitoreo preventivo en distintas zonas del río Azul y del río Quemquemtreu para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos.

Desde Protección Civil solicitaron a la población que, ante cualquier duda o situación de emergencia, se comuniquen de inmediato con los servicios de emergencia locales.

Recomendaciones para la comunidad: