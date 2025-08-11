Alerta en Chubut por la crecida del río Azul: operativos y recomendaciones en Lago Puelo
Desde la Municipalidad de Lago Puelo, en Chubut, se realizan recorridas preventivas para cuidar a los vecinos ante la creciente del río Azul.
El río Azul no da tregua y su caudal sigue en aumento, generando alarma en Lago Puelo, Chubut. Desde la Dirección de Protección Civil advirtieron sobre el peligro en las orillas y llamaron a extremar precauciones para evitar accidentes en la zona.
Las autoridades municipales llevan a cabo recorridas y monitoreo preventivo en distintas zonas del río Azul y del río Quemquemtreu para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos.
Desde Protección Civil solicitaron a la población que, ante cualquier duda o situación de emergencia, se comuniquen de inmediato con los servicios de emergencia locales.
Recomendaciones para la comunidad:
- Buscar un lugar seguro bajo techo.
- No acercarse a zonas ribereñas, ya que el suelo puede estar inestable.
- Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de que el agua ingrese a la vivienda.
- Mantenerse alejado de postes de luz o cables eléctricos.
- En caso de verse afectado por el fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia.
