Extienden la alerta por tormentas eléctricas y granizo en Neuquén y Río Negro este domingo: ¿cuándo para la lluvia?

Este domingo, el Servicio Metrológico Nacional extendió la alertas por tormentas que ya afectaba a la Patagonia. Según la actualización, todo el territorio de Neuquén y Río Negro se encuentran bajo alerta, en el caso del este de Neuquén, el Alto Valle y la zona centro de Río Negro, la alerta es naranja. Te contamos cuando para la lluvia.

¿Cuándo cesará la lluvia? Alerta por tormentas eléctricas en Neuquén y Río Negro

El organismo nacional precisó que para este domingo se aguardan tormentas acompañadas por «abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h». Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 45 milímetros.

Además de Neuquén y Río Negro, se encuentran bajo alerta por tormentas:

Jujuy

Salta

Formosa

Chaco

Misiones

Corrientes

Tucumán

Catamarca

La Rioja

Córdoba

Santa Fé

Entre Ríos

Buenos Aires

La Pampa

Chubut

Alerta por tormenta y granizo en Neuquén y Río Negro: a qué hora para la lluvia

Según indica el SMN, en el Alto Valle la lluvia se mantendrá variando su intensidad durante toda la jornada del domingo. Para el lunes, el panorama será un tanto más despejado.

En el caso de Valle Medio, las precipitaciones se extenderán hasta el lunes por la madrugada. Y en la línea sur el pronóstico indica lluvias con actividad eléctrica solo durante el domingo.

Algo similar ocurre en la cordillera de Neuquén y Río Negro, con lluvias que se extenderán hasta el lunes.