Alerta por tormentas: cinco consejos útiles para manejar en ruta y evitar accidentes

En medio de la alerta por tormentas que afecta a la región, manejar con lluvia presenta un desafío significativo para los automovilistas, debido a la reducción de la visibilidad y el riesgo de pérdida de adherencia de los neumáticos. Estas condiciones incrementan considerablemente la posibilidad de derrapes y accidentes en rutas y calles. Por ello, es fundamental adoptar precauciones específicas para resguardar la seguridad.

El asfalto mojado impacta directamente en el rendimiento de los vehículos, ya que disminuye la fricción entre el neumático y la calzada, lo que alarga la distancia necesaria para detener el rodado. Además, la acumulación de agua puede provocar el fenómeno de hidroplaneo, donde el auto pierde contacto con la superficie. En este contexto, la concentración del conductor debe ser máxima.

Para mitigar los riesgos, expertos en seguridad vial recomiendan una serie de verificaciones y hábitos al volante. Antes de iniciar cualquier viaje, es crucial revisar el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y asegurar que los neumáticos cuenten con la presión y el dibujo adecuados, esenciales para un óptimo drenaje del agua y mantenimiento del agarre.

Medidas preventivas clave para conducir con lluvia

Una vez en el vehículo, es imprescindible desempañar los vidrios por completo antes de arrancar, usando el aire acondicionado o la ventilación para mantener una visión clara.

Durante la conducción, se aconseja evitar cambios de carril innecesarios, ya que las líneas pintadas o zonas con aceite acumulado se vuelven extremadamente resbaladizas con el pavimento húmedo, comprometiendo la tracción.

Precauciones específicas para la ruta en momentos con fuertes tormentas

En rutas o calles, se debe extremar la precaución con alcantarillas y tapas de metal, superficies que son muy resbaladizas al mojarse. Al cruzarlas, se recomienda hacerlo sin frenar ni girar bruscamente para prevenir derrapes. Asimismo, es vital evitar charcos grandes, que pueden generar hidroplaneo y la pérdida de control del vehículo.

Para viajes en ruta, mantener una mayor distancia de seguridad con el vehículo de adelante es crucial, dado que el tiempo y la distancia de frenado aumentan considerablemente. Esto también reduce el impacto del spray de agua levantado por otros autos, mejorando la visibilidad. Finalmente, circular con las luces bajas encendidas en todo momento incrementa la visibilidad del propio vehículo para el resto de los conductores.