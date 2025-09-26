Feria, arte y debates ambientales para celebrar y reflexionar en comunidad

La llegada de la primavera tendrá en Stefenelli una celebración con identidad propia. Este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, la Biblioteca Popular Casa de Amigos abrirá sus puertas y su andén ferroviario para un fin de semana que combina feria, arte y debates ambientales, en una apuesta por el encuentro comunitario.

Cómo serán las actividades este fin de semana

El sábado la actividad comenzará temprano, a las 15, con una nueva edición de la Feria del Andén, que reúne a más de treinta feriantes de la región.

Sobre los tablones y stands se desplegarán artesanías en madera, textiles, cerámica, marroquinería, arte gráfico y fotografía, además de plantas y juguetes. Una propuesta que, en poco tiempo, se consolidó como espacio de la producción local y de intercambio directo entre vecinos.

La feria también tendrá condimentos artísticos: se presentará en vivo “Titi” Cuevas con un repertorio de folklore, y los más chicos podrán disfrutar de la obra de títeres “Alpargatas, una historia de campo”, que recupera con humor y ternura la vida rural.

Jornadas de «Debates Ambientales en tiempos de crueldad»

Cuando caiga la tarde, a las 18, será el turno de la reflexión. En el SUM de la biblioteca se desarrollará la primera jornada de “Debates Ambientales en tiempos de crueldad”, impulsada por la Asamblea por el Agua y la Tierra Fiske Menuco, el colectivo Abrazo al Río y las Asambleas del Curru Leufu.

Allí, Rocío Montero, Fernanda Neculman, Lua Hernández, Evi Rave, Fernanda Archanco y Fernando Cabrera abrirán la discusión sobre temas tan urgentes como la educación ambiental, los impactos de la contaminación en la salud y la relación de las comunidades originarias con el extractivismo.

El cierre de la jornada sumará un momento artístico: la música de Marcos Lagos y la lectura de un poema–manifiesto de la escritora Gabriela Cabezón Cámara, interpretado por Laura Raiteri y Maite Aranzábal, como gesto de unir palabra y arte a las luchas ambientales.

El domingo 28, desde las 17:30, la actividad continuará con un tono festivo. En el andén de la biblioteca se presentará la obra “Les Payases Ambientales”, un espectáculo de clown dirigido por Maite Aranzábal que, con humor, música y juego, invita a reflexionar en familia sobre el cuidado del agua y el ambiente.

Con entrada libre y gratuita, la invitación es abierta a toda la comunidad. Desde las organizaciones impulsoras subrayan que se trata de crear un espacio colectivo para pensar y celebrar en tiempos donde la defensa del ambiente se vuelve cada vez más urgente.