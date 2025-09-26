A pesar de la lluvia, más de 100 observadores de aves de la Patagonia se reúnen en Roca 

Apasionados de las aves salen a su encuentro en la región. Fotos: Alejandro Carnevale.

Apasionados de la observación de aves, salen al encuentro de las especies que habitan en el Alto Valle hoy y durante todo el fin de semana. La lluvia no los detiene a la hora de dar apertura a una nueva temporada de avistaje de aves.

El Encuentro Patagónico 2025 de Clubes de Observadores de Aves e integrantes de Aves Argentinas ya comenzó en la ciudad de Roca. Estaba programado para hoy viernes 26 de septiembre, sábado 27 y hasta el domingo 28 al mediodía y no se suspendió por mal clima.

Unas 100 personas llegaron al Alto Valle desde distintos puntos: localidades de Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa y Buenos Aires, además de referentes de Parques Nacionales; de Áreas Protegidas provinciales y privadas y de la plataforma digital internacional eBird.

Foto: Alejandro Carnevale.

Este centenar de personas compartirá dos jornadas completas de charlas institucionales, intercambio de experiencias de gestión de Clubes de Observadores de Aves (COA) y manejo de grupos; formación en tareas de difusión y organización de eventos, así como salidas de campo en río y bardas.

Este encuentro es organizado por el COA Roca Ñacurutú y la Coordinación Patagonia Norte de Aves Argentinas. El foco de las actividades está en las instalaciones del histórico colegio salesiano “San Miguel” en Stefenelli.

Foto: Alejandro Carnevale.

Durante las charlas, se busca incentivar y difundir el trabajo de los Clubes de Observadores de Aves y de la Asociación Aves Argentinas.

Encuentro Patagónico de Observadores de Aves: salidas en el río y las bardas

Las salidas de avistaje tendrán lugar en el Área Natural Protegida Paso Córdoba en la ciudad de Roca y al humedal “El Macá”, en Cervantes. El objetivo es registrar las especies de aves presentes en la región en la primavera, cuando comienzan a regresar las que migraron hacia zonas menos frías en invierno.

Foto: Alejandro Carnevale.

Julián Tocce, coordinador de la Regional Patagonia Norte de Aves Argentinas, contó que esa institución creada en 1.916 trabaja en la investigación, difusión y protección del ambiente natural y las especies autóctonas.

Foto: Alejandro Carnevale.

Belén Muñoz es la coordinadora del COA Roca Ñacurutú, otra de las instituciones organizadoras. “La observación de aves es una actividad de ciencia ciudadana que, a partir del registro de especies en entornos naturales, permite aumentar el conocimiento científico y práctico de los problemas que plantea la interacción entre la vida humana y las especies silvestres”, dice y agrega: “Afrontar los desafíos que tenemos para promover el respeto a la diversidad y a la conservación del ambiente”.

Encuentro Patagónico de Observadores de Aves: evento de interés social, cultural y ambiental

El evento fue declarado de interés social, cultural y ambiental por la Legislatura de Río Negro y cuenta con la participación del Equipo Coordinador Nacional de Socios de Aves Argentinas.

El evento busca promover la fortaleza institucional de los COA y contribuir a su interacción con la comunidad. De fondo, la meta es concientizar sobre la protección del ambiente y los hábitos de preservación de la naturaleza.