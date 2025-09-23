Festival de cine en el MNBA de Neuquén: proyectarán El Jockey y más películas latinoamericanas

A partir de este jueves, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén será la sede del Festival de Cine Latinoamericano que busca fortalecer la vida cultural de Neuquén y enriquecer los vínculos comunitarios a través del séptimo arte.

El festival se consolida como un punto de encuentro para la comunidad neuquina, acercando películas premiadas de la región y ofreciendo una mirada plural sobre las realidades de América Latina.

La grilla de películas programadas incluye producciones destacadas del cine latinoamericano reciente, con funciones diarias durante cuatro días. Cada título propone una experiencia única: desde la música como motor de resiliencia hasta la sátira política, pasando por el drama deportivo y el terror cultural que marcó un hito en el género.

Las películas son: La sombra del sol (Venezuela); Casi el paraíso (México); El jockey (Argentina) y Al morir la matinée (Uruguay).

La iniciativa conjunta de Tecpetrol, Fundación PROA y el MNBA es con entrada libre y gratuita y estará disponible hasta agotar cupos. Podrá adquirirse a través de la plataforma Eventbrite, hasta 20 minutos antes del inicio de cada función.

A la proyección se le suman otras actividades: El viernes 26 de septiembre de 17:00 a 18:00, El diseñador Guillermo Goldschmidt, con más de 30 años de trayectoria en Fundación Proa, presentará un recorrido por hitos de identidad gráfica en exhibiciones de arte contemporáneo. A partir de su experiencia, revelará los secretos y desafíos de diseñar un sistema visual coherente y vivo para instituciones culturales de proyección internacional.

El sábado 27 de septiembre de 17:00 a 18:30, previo a la proyección de la película El Jockey, la diseñadora gráfica y directora de arte de la película, Milagros Fiuza, compartirá cómo se construyó la identidad visual del film.

La masterclass abordará desde la investigación estética inicial hasta la definición de la paleta cromática y la campaña gráfica, mostrando el rol del diseño en la narrativa cinematográfica.

Ambas actividades se realizarán en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, el acceso es gratuito con cupo limitado hasta agotar la capacidad de la sala.

El cronograma y las películas

Las películas se transmitirán desde el jueves 25 de septiembre al domingo 28. Todas a las 19.

El primer día se proyectará La sombra del sol (Venezuela).

Un drama sensible y luminoso que retrata la relación entre dos hermanos y la fuerza que encuentran en la música para abrirse camino. Una película sobre vínculos, resiliencia y la esperanza de alcanzar los propios sueños.

El viernes se proyectará Casi el paraíso (México).

Una sátira con humor ácido que pone el foco en las apariencias y en la fascinación por el poder. Con personajes entrañables y situaciones desopilantes, la película invita a reírse y reflexionar sobre las contradicciones de la sociedad.

El día siguiente se proyectará El Jockey (Argentina).

«El Jockey» ganó 11 estatuillas en los Premios Sur, celebrados este miércoles en Córdoba.-

Un retrato intenso de un ídolo en decadencia que busca reinventarse mientras enfrenta sus fantasmas. Con ritmo vertiginoso y una atmósfera cargada de tensión, la película combina drama, vértigo y emoción en cada escena.

El domingo se proyectará Al morir la matinée (Uruguay).

Un thriller de terror que encierra al espectador en la oscuridad de un cine de barrio, donde la rutina de una función dominical se convierte en pesadilla. Con atmósfera claustrofóbica y guiños al slasher, la película se consolidó como una de las grandes

sorpresas del género en América Latina.