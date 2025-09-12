Feria del Libro 2025 en Roca: la convocatoria ya está abierta para autores y editoriales

Uno de los eventos más esperados del año. Foto: archivo Andrés Maripe.

El Municipio de Roca, a través del Fondo Editorial Municipal (FEM), lanzó la convocatoria para que escritores y editores locales y regionales puedan presentar sus libros en la 7° Feria Municipal del Libro.

La edición 2025 se realizará en menos de un mes, del 8 al 12 de octubre. Con entrada libre y gratuita, se podrá asistir a exposiciones, presentaciones, charlas, talleres y distintas actividades. Una nueva mirada sobre la literatura y sus múltiples mundos.

Los autores y editoriales locales o regionales interesados en participar deberán enviar la solicitud en un archivo Word, antes del 19 de septiembre.

En su postulación deben incluir los siguientes datos: autor o autora, editorial, título del libro, género y público destinado, breve descripción de la obra (200 palabras máximo) y datos de contacto (celular y correo).

Feria del Libro 2025 Roca: requisitos para postularse

1) La obra a presentar deberá tener fecha de publicación en los años 2023, 2024 o 2025.

2) La obra deberá tener soporte papel, no virtual.

3) Cada presentación tendrá una duración de 30 minutos.

4) No se considerarán obras presentadas anteriormente por el FEM.

Luego se realizará una selección del material recibido y posteriormente el equipo del FEM indicará a los participantes seleccionados día y horario de la presentación.

Las solicitudes deben ser enviadas al correo electrónico: fondoeditorialmunicipal@generalroca.gob.ar

Por consultas, comunicarse por el mismo correo o al celular 298-4336510

Feria del Libro 2025 en Roca: visitas confirmadas

Miguel Rep, Darío Sztajnszrajber, Charo López y Adrián Lakerman, Joaquin Ais, Alejandro Bercovich, Juan Solá, Cecilia Ce, Liliana González, Natalia Mazzei y la Asociación Conciencia, son algunos de los exponentes que llegarán a la ciudad para disertar.