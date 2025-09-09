La Feria del Libro 2025 de Roca trae a destacadas figuras nacionales: quiénes son los confirmados
Con entrada libre y gratuita, se podrá asistir a exposiciones, presentaciones, charlas, talleres y distintas actividades. Una nueva mirada sobre la literatura y sus múltiples mundos. ¿Cuándo es y quiénes expondrán?.
Uno de los eventos más esperados del año que congrega a gran cantidad de asistentes, ya tiene fecha. La 7° edición de la Feria del Libro organizada por el Municipio de Roca se acerca con la visita de figuras destacadas en el ámbito nacional.
Será del 8 al 12 de octubre en el predio ferial municipal ubicado en calle Cerro Tronador 260.
Desde el Ejecutivo municipal, adelantaron que habrá diversos autores, artistas, editoriales y librerías locales para los participantes. La edición 2025 brindará una amplia programación y actividades en un total de cinco días cargados de propuestas para todos los públicos.
Feria del Libro 2025 en Roca: visitas confirmadas
Miguel Rep, Darío Sztajnszrajber, Charo López y Adrián Lakerman, Joaquin Ais, Alejandro Bercovich, Juan Solá, Cecilia Ce, Liliana González, Natalia Mazzei y la Asociación Conciencia, son algunos de los exponentes que llegarán a la ciudad para disertar.
La feria tiene entrada libre y gratuita y propone un nutrido cronograma de exposiciones, presentaciones, charlas, talleres y actividades con una nueva mirada sobre la literatura y sus múltiples mundos.
«En un presente que desafía a reinventar y combinar el hermoso y tradicional papel con las nuevas tecnologías, esta edición de la Feria del libro abre sus puertas para explorar nuevos modos de comunicarse, de aprender y de crear; abrazando las inquietudes de las nuevas generaciones que aportan aire fresco y perspectivas enriquecedoras», aseguraron desde la organización.
En los próximos días, desde el municipio publicarán la agenda completa de días y horarios con todas las propuestas pensadas para cada público.
