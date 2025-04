Feriado suspendido en Semana Santa: el debate para eliminar el del Viernes Santo en Chile

Autoridades, empresarios de grupos económicos, ejecutivos y líderes del sector financiero de Chile debatieron «la importancia» de seguir manteniendo el Viernes Santo como feriado irrenunciable, ya que se puso en discusión el papel de la iglesia en la sociedad chilena.

Según el medio BioBio, más de 100 personas se reunieron en el arzobispo de Santiago para deliberar cómo colaborar con la iglesia y seguir manteniendo los principios católicos entre los ciudadanos.

Sin embargo, detallaron que el el cardenal Fernando Chomali manifestó que tiene una latente preocupación por el papel disminuido de la Iglesia en los últimos 13 años, por lo que solicitó que se esté presente en el debate nacional.

De esta manera, el medio remarcó que el tema principal fue debatir de qué manera influye a la economía de Chile decretar Viernes Santo como feriado irrenunciable.

Viernes Santo en Chile: en busca del equilibrio entre la iglesia y los comercios

Desde el portal de noticias detallaron que además de empresarios, asistieron al evento para discutir sobre el papel de la iglesia en el estado de Chile, políticos, exministros y diplomáticos.

Agregaron que la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) tuvo un papel clave en la discusión. Juan Sutil, ex líder, manifestó que establecer el Viernes Santo como feriado irrenunciable no le parecía adecuado. Ante esto, remarcó que no todos los ciudadanos compartían el mismo posicionamiento en la religión.

De esta manera, subrayó que es necesario garantizar la libertad de las personas para ejercer sus deberes y derechos de manera voluntaria.

A su vez, conversaron de qué manera esto impacta en la economía nacional. El otro ex dirigente de la CPC, Ricardo Mewes, explicó que sí influenciaba de manera significativa para los comercios.

Según el medio, el Mewes solicitó continuar el debate el próximo año y conversar la situación con mayor profundidad. A su vez, remarcó que valora la participación de la Iglesia, pero rechaza que se impongan visiones religiosas.