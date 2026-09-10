Feroz incendio en Allen: Bomberos trabajan para contener las llamas en un lugar céntrico

Un incendio se desató esta noche en un inmueble conocido como conventillo, ubicado sobre calle San Martín, a pocos metros de Sarmiento y de Desarrollo Social, en Allen.

Según informaron medios de la ciudad, el fuego se inició en el interior del lugar y rápidamente generó preocupación entre los vecinos del sector por la posibilidad de que las llamas alcanzaran viviendas cercanas.

En estos momentos, Bomberos Voluntarios de Allen trabajan en el lugar para controlar las llamas y evitar que el incendio se propague a otras propiedades.

Ante el operativo de emergencia, se recomienda a los vecinos evitar acercarse al sector y mantener despejados los accesos, para facilitar el ingreso y desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Hasta el momento, no se registraron heridos por el incendio.

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