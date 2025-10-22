Feroz incendio en un comercio de Roca: una falla eléctrica en el depósito, la principal hipótesis

El humo negro invadió las calles del centro de Roca. Un feroz incendio se desató en un depósito de «Sanitarios Juan y Luis», un comercio reconocido en el centro de Roca, en la calle 25 de Mayo, casi esquina con Neuquén. Desde la comisaría tercera informaron que se habría originado «por una falla eléctrica en el fondo».

Según indicaron, allí venden materiales para instalaciones de agua, cloacas y gas. En un principio no se habían reportado heridos, pero se solicitó una ambulancia para atender a los empleados que ayudaron a tratar de contener el fuego.

Desde Bomberos indicaron que dos personas fueron atendidas por el SIARME y trasladadas al hospital de Roca, aunque no pudo precisar cómo se encuentran. Señalaron que podría tratarse de un cuadro por inhalación de humo o por quemaduras, pero comentaron que estarían fuera de peligro.

La solidaridad frente a las adversidades los unió, al menos por unos minutos. Los vecinos les llevaban botellas de agua a los trabajadores para que tomen y se limpien la cara. Los propietarios también se acercaron a tratar de contener el siniestro.

Un incendio alertó a roca este martes. (Foto: Alejandro Carnevale).

Bomberos contuvieron un incendio en un comercio de Roca

Diario RÍO NEGRO fue hasta el lugar para retratar lo que ocurría en el centro de Roca. El humo envolvió todo a su alrededor. Desde Bomberos explicaron que se debió a los materiales de «alta combustión» que se comercializan allí, como cisternas, entre otros materiales para instalaciones de agua y cloacas.

No se reportaron heridos en el incendio de Roca. (Foto: Alejandro Carnevale).

Las autobombas llegaron una tras otra en cuestión de minutos: al menos una decena de bomberos acudió hasta el comercio «Sanitarios Juan y Luis». Luego de una hora de tareas, lograron sofocar el incendio.

«Trabajaron tres dotaciones, se pudo controlar rápidamente y así se evitó que se propague», destacaron desde Bomberos de Roca. Señalaron que mañana iniciarán las pericias el personal de bomberos de la Policía de Río Negro.

Al menos 10 bomberos intentan contener el incendio en Roca. (Foto: Alejandro Carnevale).

Desde la comisaría tercera se aventuraron a arrojar una hipótesis: se habría originado por una falle eléctrica en el depósito. Sin embargos, desde Bomberos remarcaron que no tienen una «teoría», ya que hay que aguardar a los resultados.

El humo negro avanza por las calles de Roca. (Foto: Alejandro Carnevale).