Trabajar a 4.000 metros de altura y sin aire: cómo será la vida de los operarios de la tuneladora que perforará los Andes

cómo será la vida de los operarios de la tuneladora que perforará los Andes

En América Latina se proyecta un megatúnel que atravesará la Cordillera de los Andes para unir Argentina y Chile de forma más rápida y segura. Aunque esta ambiciosa obra aún no ha comenzado, recientemente se dio a conocer una de las herramientas clave que se utilizará durante su construcción.

Se trata de una tuneladora de grandes dimensiones, conocida como TBM (Tunnel Boring Machine), capaz de avanzar a través del complejo macizo andino mientras excava y reviste el conducto de manera simultánea.

Así será el trabajo de los operarios que manejarán la tuneladora en los Andes

Operar una tuneladora de gran escala como esta es uno de los desafíos de ingeniería humana y médica más complejos del mundo. En proyectos como el de Túnel de Agua Negra que promete transformar la integración regional, la combinación de ingeniería pesada y condiciones extremas transforma por completo la rutina de los trabajadores.

Debido a que estarán a 4.000 metros de altitud, la presión atmosférica cae cerca de un 40% en comparación con el nivel del mar. Pese a que la proporción de oxígeno en el aire sigue siendo del 21% , la menor presión provoca hipoxia: la densidad de aire disminuye y el cuerpo recibe menos moléculas de oxígeno por cada inspiración.

El trabajo con la tuneladora exige medidas rigurosas para preservar la seguridad de los operarios. El personal no ingresa directamente a operar la maquinaria, sino que cumple protocolos estrictos de ascenso escalonado y controles médicos permanentes que evalúan saturación de oxígeno, presión arterial y descartan patologías cardíacas o apnea.

Asimismo, se implementa un esquema de turnos rotativos (por ejemplo, 14 días en el campamento de alta montaña por 14 de descanso a menor altitud) para prevenir el agotamiento crónico y el deterioro fisiológico prolongado.

Por último, tanto en los módulos de descanso como en la cabina de mando de la TBM (tuneladora), se utilizan sistemas de enriquecimiento de oxígeno que recrean condiciones equivalentes a altitudes más bajas (entre 2.000 y 2.500 msnm).

Una fábrica que funcionará bajo tierra

La tuneladora será mucho más que una enorme máquina perforadora: funcionará como una verdadera fábrica móvil dentro de la montaña.

En su parte frontal contará con un disco de corte equipado con herramientas fabricadas con carburo de tungsteno. Estas piezas girarán mientras ejercen una enorme presión sobre la roca, permitiendo fragmentarla y avanzar progresivamente por el macizo cordillerano.

A medida que el equipo avance, el material excavado será recogido y trasladado mediante un sistema interno de cintas transportadoras. Los escombros serán llevados hacia la zona posterior de la máquina para posteriormente ser retirados de la excavación.

De dónde son este tipo de maquinarias que pueden perforar la Cordillera de los Andes

Estas maquinarias de alta complejidad tecnológica no se adquieren como unidades de serie estándar, sino que se diseñan y construyen a medida en fábricas especializadas de potencia industrial —con liderazgo de firmas en Alemania, China e Italia— según los requerimientos geológicos e ingenieriles específicos de cada montaña. En el caso del cruce andino, la TBM debe responder a exigencias extremas de presión, temperatura y dureza de las formaciones rocosas a más de 3.600 metros de altura.

Dos túneles atravesarán la Cordillera

El proyecto de Agua Negra contempla la construcción de dos túneles paralelos, cada uno destinado a un único carril y con una extensión aproximada de 14 kilómetros.

La infraestructura deberá atravesar una de las zonas geológicamente más complejas de la región. Por eso, la tecnología utilizada tendrá que responder a diferentes condiciones de presión, temperatura y composición de las formaciones rocosas.

El desafío no estará únicamente en perforar la montaña, sino también en mantener condiciones de seguridad durante todo el proceso de excavación.

Una obra estratégica para la integración entre Argentina y Chile

El túnel internacional de Agua Negra está proyectado como una conexión vial entre San Juan y Coquimbo, atravesando la Cordillera de los Andes.

La utilización de una tuneladora de estas características permitirá abordar una excavación de gran profundidad y longitud mediante un sistema mecanizado, con perforación, extracción del material y revestimiento integrados en una misma operación.

La megaestructura será, así, una de las piezas centrales de una obra destinada a mejorar la conexión terrestre entre ambos países y profundizar la integración regional.