El Frutazo de la Unco se reprograma: será el 6 de noviembre en Cinco Saltos

El Frutazo de la Universidad Nacional del Comahue (Unco) tiene nueva fecha. La Facultad de Ciencias Agrarias confirmó que el encuentro, originalmente previsto para el viernes 11 de septiembre, se realizará el viernes 6 de noviembre en el predio ubicada en Ruta Nacional 151, kilómetro 12,5.

La reprogramación se definió debido a las condiciones climáticas. Según informó la organización, el cambio de fecha no modificará la propuesta ya planificada.

El Frutazo se plantea es un espacio de encuentro entre productores, estudiantes, docentes, organizaciones sociales y artistas, con el propósito de fortalecer el vínculo entre la universidad pública y la comunidad y poner en valor la identidad productiva y cultural del Alto Valle.

Durante la jornada habrá una feria de productores, donde se ofrecerán alimentos y productos locales a bajos precios.

También se llevará adelante un torneo de fútbol intersedes, pensado como una instancia de integración entre estudiantes de distintas sedes de la Unco.

A estas actividades se sumarán espacios de conversación y reflexión sobre producción, además de un festival cultural con música y distintas expresiones artísticas de la región.