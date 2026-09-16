Billeteras virtuales HOY, 16 de septiembre: cuáles pagan más y cuánto rinde dejar pesos en cada una
Las billeteras virtuales ajustaron sus tasas y con ello se modificó el mapa de rendimientos en la tercera semana de septiembre 2026. De acuerdo al ranking, Calfpay ingresó al top 10. ¿Qué ocurrió con Mercado Pago? Descubrí dónde conviene invertir.
El mercado financiero se mantiene activo y registró nuevos cambios tras la publicación del dato de inflación de agosto de 2026 por parte del Indec la semana pasada. Frente a este panorama, los ahorristas buscan las alternativas más rentables para hacer rendir su dinero.
Entre las opciones más utilizadas destacan los plazos fijos bancarios y las billeteras virtuales; estas últimas, valoradas principalmente por generar rendimientos diarios.
Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 16 de septiembre
Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles (liquidez inmediata).
Un nuevo relevamiento del sitio trascendo.com evidenció una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de las cuentas remuneradas de estas plataformas.
Los nuevos datos dejaron a Mercado Pago fuera del top 10, quedando el listado conformado de la siguiente manera:
|Puesto
|Billetera / Entidad
|Tasa Anual (TNA)
|#1
|Calfpay
|28,00%
|#2
|Banco Bica
|22,00%
|#3
|Carrefour Banco
|21,00%
|#4
|Lemon Cash
|20,58%
|#5
|Cocos Pay
|20,44%
|#6
|Fiwind (6)
|20,00%
|#7
|Ualá (FCI)
|19,71%
|#8
|Personal Pay
|19,35%
|#9
|Banco Supervielle
|19,35%
|#10
|Prex
|19,35%
|#11
|Ualá (Uilo) (1)
|19,00%
|#12
|Naranja X (2)
|19,00%
|#13
|Montemar pay
|19,00%
|#14
|Mercado Pago
|18,62%
|#15
|Taca Taca (4)
|18,62%
|#16
|Claro Pay
|18,62%
|#17
|Cencopay
|18,62%
|#18
|Astropay
|18,25%
|#19
|Brubank (3)
|18,00%
|#20
|Letsbit
|17,89%
|#21
|Banco Galicia
|17,37%
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