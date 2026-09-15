Día del Estudiante en Roca: la UNCo celebra con un festival con música en vivo, cuándo es

La universidad prepara un festival para celebrar la semana del estudiante

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADECS) de la Universidad Nacional del Comahue prepara una nueva jornada festiva para celebrar el Día del Estudiante.

El evento tendrá lugar este próximo viernes 18 de septiembre, en el horario de 12:00 a 20:00 hs, y se desarrollará íntegramente en el predio universitario. La propuesta busca convocar a toda la comunidad estudiantil para compartir una tarde de encuentro, recreación y expresión cultural.

Durante la jornada se desplegará una variada agenda deportiva, recreativa y artística pensada para la participación activa de los asistentes. Las actividades iniciarán desde el mediodía con torneos y juegos masivos, para luego dar paso a espectáculos en vivo, micrófono abierto y presentaciones musicales en el escenario principal. Además, la feria de emprendedores locales acompañará el desarrollo del festival durante todo el día.

Foto: @fadecs

Quienes deseen inscribirse en los torneos de ajedrez, truco y ping pong pueden hacerlo completando el formulario de deportes y juegos .

A su vez, los interesados en participar del espacio artístico, escenario de bandas, solistas o feria de emprendimientos deben anotarse previamente a través del formulario para artistas y emprendedores.

Día del Estudiante en Roca: el cronograma de actividades

A partir de las 12:30 hs

Ajedrez

Juegos de rol y fantasía

Fútbol tenis

Vóley

A partir de las 14:00 hs

Fútbol

Truco

Ping pong

Karaoke

Escenario y espacios continuos