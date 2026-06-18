¿Se pueden tomar medicamentos con café? Los riesgos ocultos detrás del hábito más común de las mañanas

Para muchas personas, comenzar el día con una taza de café es un hábito ineludible. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar un medicamento, es frecuente hacerlo junto con el desayuno y, sin pensarlo demasiado, acompañarlo con café, té o mate. Aunque parezca algo inofensivo, esta costumbre puede afectar la forma en que algunos medicamentos actúan en el organismo. En este Farmatip te lo contamos.

Cuál es la bebida recomendada para tomar con los medicamentos

El agua sigue siendo la mejor opción para administrar la mayoría de los tratamientos, ya que no interfiere con la absorción ni modifica los efectos de los principios activos. En cambio, las bebidas que contienen cafeína pueden generar interacciones que alteren la eficacia o la seguridad de ciertos medicamentos.

Uno de los casos más conocidos es el de los suplementos de hierro. El café, el té y el mate pueden disminuir significativamente la absorción de este mineral, reduciendo el beneficio esperado del tratamiento para la anemia o los estados de déficit de hierro.

También existen algunos antibióticos cuya absorción o metabolismo puede verse afectado por el consumo de bebidas con cafeína. En determinadas situaciones, esto puede hacer que el medicamento tarde más en actuar o que aumenten algunos efectos secundarios.

Por otro lado, las personas que utilizan medicación para la ansiedad, el insomnio o tratamientos destinados a favorecer el descanso deben prestar especial atención. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y puede contrarrestar el efecto buscado por estos medicamentos, favoreciendo la aparición de nerviosismo, inquietud, palpitaciones o dificultades para dormir.

Incluso algunos analgésicos y medicamentos para el resfrío contienen cafeína en su composición para potenciar determinados efectos. Si además se consumen grandes cantidades de café, mate o bebidas energizantes, pueden aparecer síntomas como taquicardia, temblores o sensación de excitación excesiva.

Por estas razones, los profesionales de la salud recomiendan leer cuidadosamente las indicaciones de cada tratamiento y consultar al farmacéutico o médico ante cualquier duda. En muchos casos, separar la toma del medicamento y el consumo de café por una o dos horas puede ser suficiente para evitar inconvenientes.

Un gesto tan simple como tomar la medicación con un vaso de agua puede ayudar a garantizar que el tratamiento funcione de la manera esperada y contribuir a un uso más seguro y efectivo de los medicamentos.

Consejo farmacéutico: Ante la duda, elegí siempre agua para tomar tu medicación y consultá con un profesional de la salud sobre posibles interacciones con alimentos o bebidas; te esperamos en Farmacias y Perfumerías Global donde el personal farmacéutico esta disponible para evacuar todas tus dudas.



EMBARAZO Y SALUD ÓSEA

Las mujeres que se encuentran embarazadas, en período de lactancia o planificando un embarazo deben vigilar de cerca su consumo diario de café.

Los especialistas recomiendan poner un tope estricto a la cafeína y no superar los 200 miligramos por día, lo que equivale aproximadamente a una taza grande.

Por otra parte, un consumo muy elevado (de cinco tazas o más al día) se ha vinculado con una disminución de la densidad ósea en ciertos grupos de mujeres.

EFECTOS ADVERSOS Y EXCESOS

El consumo desmedido conlleva riesgos ligados principalmente a los efectos estimulantes de la cafeína. Ingerir cantidades excesivas puede desencadenar episodios de ansiedad, dolores de cabeza intensos y un ritmo cardíaco acelerado, afectando la tranquilidad y la rutina diaria.

Las personas propensas a sufrir de acidez estomacal deben moderar su consumo, ya que el café tiende a agravar los síntomas de reflujo. También puede incrementar los problemas urinarios.

IMPACTO POSITIVO

El consumo regular de café con cafeína se asocia directamente con beneficios para el bienestar psicológico.

Diversas investigaciones médicas han demostrado que esta sustancia ayuda a mejorar el estado de ánimo general y, en determinados grupos de personas, funciona como un factor protector que reduce el riesgo de padecer depresión.

Los estudios sugieren que el hábito diario de beber entre tres y cuatro tazas de café está vinculado con una menor probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular.