Fiesta de la Confluencia en Neuquén: ¿cuáles son las artistas más pedidas para su edición 2026?

Falta poco para que se lance oficialmente la Fiesta de la Confluencia, el evento más esperado de Neuquén. De manera anticipada, la secretaria de Jefatura de Gabinete de Neuquén, María Pasqualini, contó que la edición 2026 iba a contar con «una mujer polenta», lo que generó gran expectativa entre el público.

¿Cuáles son las artistas más pedidas para la Fiesta de la Confluencia 2026?

Si bien no se ha anunciado la grilla oficial de artistas para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén, desde la organización dieron a conocer algunas pistas y hay mucha especulación sobre quiénes podrían ser los principales artistas.

Entre los nombres que suenan con más fuerza por ser las más pedidas, basados en el éxito de sus presentaciones en festivales anteriores y la popularidad actual, se encuentran:

María Becerra: fue una de las artistas más convocantes de la edición pasada y su éxito internacional la convierte en una de las candidatas más fuertes para encabezar el evento.

Lali: su trayectoria y popularidad en Argentina y la región hacen que su nombre sea uno de los más pedidos por el público. Además en octubre se presentará en Neuquén y sus fanáticos ya anticiparon que van a pedir su regreso.

Emilia Mernes: la cantante fue anunciada extraoficialmente y generó expectativas para la Fiesta de la Confluencia 2025, pero finalmente no fue parte del lineup. Sin embargo sus fanáticos no pierden las esperanzas y están pidiendo por ella para la próxima edición.

Es necesario resaltar que la presentación oficial de la grilla de artistas se realizará el 22 de septiembre de 2025. Hasta entonces, los nombres mencionados son solo parte de la expectativa del público.

Fiesta de la Confluencia 2026: cuándo ser hará

La Isla 132 se prepara para vibrar al ritmo del festival más convocante de la Patagonia, la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén.

Según detallaron desde el municipio de Neuquén, la Fiesta de la Confluencia 2026 se hará del jueves 5 al domingo 8 de febrero. El escenario, los foodtrucks y las atracciones para todas las edades se ubicarán en la Isla 132.

El festival ya tiene una fecha de lanzamiento: en Neuquén será el 22 de septiembre y luego habrá otra presentación en Buenos Aires. Esta será en el mes de noviembre, y allí se podría confirmar el lineup de artistas.