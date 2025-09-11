La Fiesta de la Confluencia de Neuquén se lanza en Buenos Aires con artistas ya confirmados para 2026

La Isla 132 se prepara para vibrar al ritmo del festival más convocante de la Patagonia, la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén. Su fecha ya fue confirmada para el primer fin de semana de febrero, algunos artistas ya su lugar en el escenario y se prepara un lanzamiento imperdible en Buenos Aires. Te contamos los detalles.

Según detallaron desde el municipio de Neuquén, la Fiesta de la Confluencia 2026 se hará del jueves 5 al domingo 8 de febrero. El escenario, los foodtrucks y las atracciones para todas las edades se ubicarán en la Isla 132.

Además, explicaron que el festival ya tiene una fecha de lanzamiento. En Neuquén será el 22 de septiembre y luego habrá otra presentación en Buenos Aires. Esta será en el mes de noviembre, y allí se podría confirmar el lineup de artistas.

Qué se sabe de los artistas que podrían presentarse en la Fiesta de la Confluencia 2026 de Neuquén

La secretaria de la Jefatura de Gabinete del municipio de Neuquén, María Pasqualini, explicó que, como los años anteriores, una productora se hará cargo de las contrataciones de los artistas que se presentarán en la Fiesta de la Confluencia.

Adelantó que «prácticamente algunos artistas ya están» y que se armará una grilla en conjunto con la productora acorde a lo que «nos gusta a los neuquinos».

También confirmó que el evento tendrá un sector preferencial que será pago y contará con sorteos exclusivos. Y se sumará a la rifa de vehículos «motos y monopatines».