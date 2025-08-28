Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: fechas y detalles del evento más esperado de la Patagonia

Fiesta de la Confluencia en Neuquén y su fecha confirmada. Foto: archivo (Matías Subat)

El evento más elegido en la Patagonia, la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, ya tiene su fecha confirmada. Desde el municipio de Neuquén confirmaron Diario RÍO NEGRO que será durante el primer fin de semana de febrero: del jueves 5 al domingo 8.

Además, anunciaron que la presentación oficial del evento, y la grilla de artistas, será el próximo 22 de septiembre.

El lugar para realizar este mega evento será, como ya es tradición, la Isla 132. El Paseo de la Costa se prepara para recibir artistas, turistas y mucha alegría.

Foto: Matías Subat.

Un repaso de lo que fue la Fiesta de la Confluencia 2025 en Neuquén: más de 60.000 turistas en la Isla 132

La Fiesta de la Confluencia 2025 se vivió a tope en Neuquén con un récord en turistas. Cada día más de 60.000 turistas recorrieron la Isla 132, el 30% de ellos eran oriundos de otras provincias.

Según indicaron desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN) explicaron que durante los cuatro días, un promedio de 60.000 personas visitaron la Fiesta de la Confluencia.