¡Confirmado! La Fiesta de la Confluencia 2026 tendrá «una mujer polenta» en el escenario de Neuquén

Empezó la previa para el festival más convocante de la Patagonia. Si, la Fiesta de la Confluencia 2026 ya se palpita en Neuquén. La fecha fue confirmada para febrero, y en diálogo con RÍO NEGRO RADIO, María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete, brindó detalles sobre lo que se viene. Entradas, sorteo, presentación oficial y ¿artistas confirmados?

Según confirmaron desde el municipio para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén se definieron los días jueves 5, viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de febrero. Además, María Pasqualini adelantó en RÍO NEGRO RADIO que este 22 de septiembre se hará la presentación oficial del evento. El lugar aún no está definido.

María Pasqualini confirmó que, como todos los años, la Fiesta de la Confluencia 2026 tendrá un sector preferencial que será pago y contará con sorteos exclusivos. «En esta edición, a la riga de los vehículos se sumarán motos y monopatines», indicó.

Sobre la grilla de artistas explicó que algunos nombres serán confirmados en la presentación oficial. Al ser consultada por la posible presencia de Lali, Maria Becerra o Emilia Mernes, Pasqualini adelantó que en el escenario habrá «una mujer polenta. Si quieren un cierre con más 500.000 personas va a suceder».