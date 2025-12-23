Fiesta de la Manzana 2026: ¿cuánto salen las entradas preferenciales para estar más cerca de Lali, YSY-A y Emanero?

Continúan los preparativos para la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 y el municipio de Roca informó que ya se pueden adquirir las entradas preferenciales. Si bien la entrada general al predio es libre y gratuita, la organización del tradicional evento brinda esta opción para aquellas personas que deseen estar más cercas de sus artistas favoritos.

Del 20 al 22 de febrero, el evento manzanero que se llevará a cabo en el Predio Ferial Municipal, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 22, los vecinos del Alto Valle podrá disfrutar de una increíble grilla de artistas como YSY-A y Neo Pistea, el viernes 20; Emanero y Damas Gratis el sábado 21; y Cazzu y Lali el domingo 22.

Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: cuánto cuestan las entradas preferenciales

La particularidad de la próxima edición de la Fiesta de la Manzana es que se podrán adquirir dos tipos de accesos pagos:

PLUS que te habilita a supercampo o tribunas

FULL que te habilita el paso a super campo, estacionamiento preferencial para un vehículo cerca del predio.

Además, los buenos contribuyentes cumplidores con el municipio de Roca podrán adquirir una tarifa especial.

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 aclararon que los primeros dos días, las entradas mantendrán el mismo precios, pero para el domingo 22 los accesos tendrán un precio más elevado. De manera que los valores serán los siguientes:

Viernes 20 y sábado 21:

Campo Full $45.000

Campo Plus $40.000

Tribuna Plus $20.000

Menores de 5 años no pagan

Campo Full $55.000

Campo Plus $50.000

Tribuna Plus $25.000

Menores de 5 años no pagan

En tanto por las tarifas por buenos contribuyentes, explicaron que tendrán un límite de dos accesos por día y los valores serán las siguientes: