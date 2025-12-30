Fiesta de la Manzana 2026: lanzan un beneficio especial para comprar entradas preferenciales, ¿cómo es?

Falta un mes y varios días para celebrar la Fiesta de la Manzana 2026, pero en Roca ya empezaron los preparativos y las ventas de entradas para que las personas puedan estar más cerca de su artista favorito.

En este sentido, desde la organización informaron que sumaron un nuevo beneficio respecto a la modalidad de pago para que todos puedan acceder a la compra de accesos preferenciales y acá te contamos cómo es.

Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: cómo es el nuevo beneficio para comprar entradas preferenciales

Recordemos que el evento manzanero, que se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero en el Predio Ferial Municipal contará una increíble grilla de artistas nacionales entre los que figuran: YSY-A y Neo Pistea, el viernes 20; Emanero y Damas Gratis el sábado 21; y Cazzu y Lali el domingo 22.

Como se espera gran convocatoria desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 ya pusieron en venta los accesos preferenciales. Las entradas se podían pagar en efectivo o mediante transferencia, sin embargo ahora se habilitó un nuevo beneficio de pago: 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito del Banco Patagonia.

Esta opción se podrá usar comprando en las cajas municipales de lunes a viernes de 8 a 12 y también vía online a través de la página web del Municipio de Roca https://fnm.generalroca.gob.ar/. El Ejecutivo reiteró que las pulseras adquiridas online o por teléfono se podrán retirar en los puntos que habilitarán en el predio durante los días de la Fiesta de la Manzana 2026.

Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: cuánto cuestan las entradas preferenciales

La particularidad de la próxima edición de la Fiesta de la Manzana es que se podrán adquirir dos tipos de accesos pagos:

PLUS que te habilita a supercampo o tribunas

FULL que te habilita el paso a super campo, estacionamiento preferencial para un vehículo cerca del predio.

Además, los buenos contribuyentes cumplidores con el municipio de Roca podrán adquirir una tarifa especial.

Los primeros dos días, las entradas mantendrán el mismo precios, pero para el domingo 22 los accesos tendrán un precio más elevado. De manera que los valores serán los siguientes:

Viernes 20 y sábado 21:

Campo Full $45.000

Campo Plus $40.000

Tribuna Plus $20.000

Menores de 5 años no pagan

Campo Full $45.000 Campo Plus $40.000 Tribuna Plus $20.000 Menores de 5 años no pagan Domingo 22 de febrero:

Campo Full $55.000

Campo Plus $50.000

Tribuna Plus $25.000

Menores de 5 años no pagan

En tanto por las tarifas por buenos contribuyentes, tendrán un límite de dos accesos por día y los valores serán las siguientes: