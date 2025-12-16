Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: abrió la convocatoria para artistas locales y regionales, ¿cómo inscribirse?

La Fiesta de la Manzana 2026 está en plena etapa de preparación. Luego de que se confirme quiénes serán los artistas nacionales que subirán al escenario, el Ejecutivo municipal lanzó una convocatoria exclusiva para que los artistas locales y regionales puedan anotarse. Acá te contamos cómo hacerlo.

La Municipalidad de Roca emitió un comunicado para informar que a partir del lunes 15 de diciembre quedó abierta oficialmente la convocatoria para artistas de la zona que estén interesados en compartir el escenario de la Fiesta de la Manzana 2026.

El propósito es que todos los artistas puedan ofrecer ante el público su repertorio musical con el plus de que podrán compartir escenario con reconocidos artistas nacionales durante los tres días que se desarrollará la Fiesta de la Manzana.

Fiesta de la Manzana 2026: cómo anotarse a la convocatoria de artistas locales y regionales

Desde la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 que tendrá lugar en Roca, explicaron que los interesados podrán anotarse completando un formulario web.

Los rubros para anotarse son danza, música e infantiles. En tanto los formularios de inscripción quedaron habilitados desde el lunes 15 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026 inclusive.

En todos los casos deberán completar lo siguiente:

Correo

Conjunto de danza o pareja de danza

Rubro o genero musical (rock, cumbia, etc)

Nombre del conjunto

Localidad a la que pertenece (solo hasta 500 km de distancia de General Roca). Adjuntar constancia de domicilio o dni con domicilio actual

Constancia domicilio (DNI< servicio a su nombre, constancia policial, etc)

Nombre y Apellido de Responsable

Número de Teléfono de Responsable

Mail de Responsable

Reseña Completa/Dossier

Imágenes/ Audios/Videos (No Drive)

Link de Plataforma para ver Videos y/o Demos (Youtube)

Finalmente desde el municipio informaron que para cualquier consulta podrán comunicarse vía llamada átelefónica al 4423825, en el horario de lunes a viernes de 9 a 14 hs.