Fiesta de la Confluencia 2026: uno a uno, quiénes son los primeros siete artistas confirmados que harán vibrar a Neuquén

Se acerca fin de año y desde Neuquén ya brindaron más detalles sobre la tan esperada Fiesta de la Confluencia 2026. La organización confirmó este miércoles a los primeros siete artistas que harán vibrar la Isla 132 el próximo año, pero lo cierto es que aún faltan más nombres por confirmar.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se realizará desde el 5 al 8 de febrero en la Isla 132 de Neuquén. Allí, decenas de artistas y miles de turistas disfrutarán a pleno de uno de los festivales más convocantes de la Patagonia.

El line up completo se conocerá a fines de noviembre, durante la presentación oficial del festival más convocante de la Patagonia en Buenos Aires, pero antes te contamos quiénes son los que ya dieron el sí y llegarán a Neuquén.

Fiesta de la Confluencia 2026: los primeros siete artistas que confirmaron su participación

Entre los artistas confirmados se destacan:

Trueno

Es un reconocido rapero, cantante y compositor argentino de reconocimiento internacional. Empezó su carrera en el mundo del hip hop desde muy joven.

Ganó gran popularidad como freestyler, destacando en competencias como El Quinto Escalón. En 2019, se consagró campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos y de la FMS Argentina. Tras retirarse de las batallas de freestyle, se enfocó en su música de estudio.

FMK

Es un cantante, compositor y productor argentino de música urbana, principalmente conocido por el Trap y Pop-Trap. Su popularidad explotó con el hit «Perdóname» (2018) y desde entonces ha lanzado numerosos sencillos exitosos y colaboraciones.

Luck Ra

Es un cantante, compositor e influencer argentino. El joven alcanzó gran popularidad en los últimos años, especialmente por sus éxitos en el cuarteto.

La Bersuit Vergarabat

Es un grupo musical de rock argentino. Se hicieron reconocidos a finales de los años noventa por combinar este género musical con ritmos latinos —como la cumbia, el tango, la murga, el reggae, el folklore y el candombe— y letras cargadas de críticas hacia el sistema político y la sociedad.

La Beriso

Es un grupo que se enmarca dentro del Rock Barrial (un subgénero del rock nacional argentino), con letras que abordan temas cotidianos como el amor, el desamor, la amistad y, en ocasiones, la crítica social.

Luciano Pereyra

Es un cantante y compositor argentino. Entre sus canciones más populares se encuentran «Como tú», «Porque aún te amo», «Si no es muy tarde», «Que suerte tiene él» y «Enseñame a vivir sin tí».

Migrantes

Es una banda de cumbia que tiene como figuras principales a Facundo Garcia (cantante, frontman y compositor) y Nicolas Valdi (productor).

En su canal de Youtube superan los 80 millones de reproducciones, con canciones como “Se Olvido y Bailó”, “Hasta la luna”, “Mi peor error”, “Hagámoslo pero bien argentino”, “Si me tomo una cerveza”, entre otros hits.