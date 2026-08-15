Fiesta de la Nieve: más de 50 mujeres se unieron en el Tejetón Solidario de Bariloche

El tejetón solidario, que se realizó este sábado, es parte de la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

Laura Codias aprendió a hacer crochet para poder tejer más rápido durante el Tejetón que formó parte de las actividades de la Fiesta Nacional de la Nieve este sábado. Ya participa hace varios años, y también dona mantas y otros productos de lana siempre que puede.

“Lo mío son las dos agujas, pero así puedo producir más”, contó sin dejar de mover manos e hilos sobre el cuadrado de lana que ya casi termina. Lleva uno listo en la falda, color fucsia, y en su bolsa trae una manta terminada, también para donar. De chica, aprendió a tejer leyendo la revista Para Ti, y hacía bufandas con el punto santa clara. Ahora teje por gusto, mientras mira la tele o conversa con su hija, con la que vive en Bariloche.

El tejetón solidario, que se realizó este sábado, es parte de la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

“Está bueno que se sostengan estas tradiciones, mi sobrina -Carla Curtosi- fue reina de la nieve y le encantó”, relató.

Con un ovillo naranja en la mano, Inés Bustamante cuenta que hace una semana cambió el huso por una rueca manual. “No me compré la eléctrica porque no me gusta que la maquina me domine”, afirmó. A mano y en grupo, las 13 mujeres del taller de artesanas de Pilcaniyeu se reúnen todos los lunes, miércoles y viernes a tejer en conjunto.

Este sábado todas vinieron al Tejetón, pero para Inés la ocasión es especial: dos de sus ruanas fueron seleccionadas para el concurso del pullover. Una marrón, con ciervos en la parte de abajo, y otra blanca, con detalles de copos de nieve en la espalda. “Quería representar a mi tierra”, explicó Inés. Al igual que su abuela, que le enseñó a tejer en Viedma cuando ella tenía 5 años, trabaja la lana desde la oveja hasta el tejido, en todos sus procesos. “Me gustaría algún día hacer el poncho rionegrino”, señaló, soñadora.

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“Lo importante es destacar nuestras tradiciones”, mencionó Martin Iriarte, subsecretario de Cultura de Bariloche. El cierre del evento contó con la participación del intendente Walter Cortés junto con el secretario de Turismo, Eric Guzmán y el director de relaciones institucionales, Antonio Zidar.

El Tejetón, que forma parte del cronograma de la 55° Fiesta de la Nieve, logró juntar a más de 50 mujeres que tejieron mantas de lana para donar al Hospital Ramón Carrillo. Cada una tejió cuadrados de 15 por 15 que cerca del mediodía se cosieron para lograr el producto final.

“Trajimos 30 kilos de lana, que alcanza para hacer unas 15 mantas o más”, señaló Mara Pou, una de las dueñas de La Rueca, que auspicia el evento. Mientras ovilla una lana verde, agregó que “en tiempos de tanta tecnología, reconectar con lo artesanal es muy necesario”. En el local, que tiene desde febrero de este año, también dictan talleres de tejido y crochet para niños, jóvenes y adultos. Los antiguos dueños del negocio, Alicia y Raúl, colaboraron para impulsar en sus inicios el concurso del pullover -que también sucedió este sábado por la tarde- y el evento solidario.