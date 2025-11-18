Fiesta del Chivito 2025 en Chos Malal: artistas confirmados, entradas y todo lo que necesitas saber de este fin de semana

Los festejos por la Fiesta Nacional del Chivito 2025 están a punto de comenzar. Desde el 21 al 23 de noviembre, la ciudad de Chos Malal se llenará de actividades para que el público pueda disfrutar a pleno. Acá te contamos cuáles son los artistas confirmadas, el precio de las entradas y detalles de la agenda programadas.

La nueva edición del festival más grande del norte neuquino se hará este fin de semana. El evento durará tres noches y se hará en la estación de Agro Zootécnica de la ciudad de Chos Malal.

Se trata de la edición número 17 que contará con la presencia de increíbles artistas como: Los Campedrinos, Piko Frank, Los Herrera, Los Reales Del Valle, Lucas Sugo y Dale Q’ Va, entre muchos otros.

Fiesta del Chivito 2025: artistas, entradas y todo lo que necesitas saber

La Fiesta Del Chivito 2025 se realizará desde el viernes 21 al domingo 23 de noviembre y contará con la siguiente grilla de artistas:

Viernes 21 de noviembre: Los Campedrinos y Piko Frank.

Sábado 22 de noviembre: Los Herrera y Los Reales Del Valle.

Domingo 23 de noviembre: Lucas Sugo y Dale Q’ Va.

Las entradas para ir al festival ya están a las ventas y se pueden adquirir de forma online en eventpass.com.ar.

En cuanto a los precios, los valores son los mismo para las tres noches. Se trata de un pase general de $25.000.

Desde la organización informaron que, quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de ver la Fiesta del Chivito de forma online ya que la misma será transmitida en vivo en el sitio oficial del evento.