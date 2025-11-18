Fernández Oro flexibiliza el horario de cierre de comercios pensando en el verano

El cuerpo legislativo de Fernández Oro derogó el anterior reglamento que creaba al código de comercio y estableció un nuevo marco regulatorio más flexible, el cual prevé la posibilidad de extender horarios en determinados períodos o bajo supervisión del Ejecutivo Municipal. La disposición apunta a actualizar la normativa vigente y adaptarla a las dinámicas sociales, culturales y turísticas de la localidad, especialmente durante los meses de verano.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, Ariel Vidal, Presidente del Concejo Deliberante explicó que «la iniciativa fue presentada por algunos comerciantes que veían afectadas sus ventas principalmente en verano. Por lo que la ordenanza quedó estipulada desde el primero de diciembre al 31 de marzo». Señaló además que la medida busca evitar que los consumidores se trasladen a otras localidades. “Si los locales cierran muy temprano, la gente se va a otros lugares”, advirtió.

Extienden el horario de cierre de comercios: qué dice la normativa

La nueva Ordenanza de fondo N°758 dispone que «el horario general de funcionamiento comercial será de 6 de la mañana a 12 de la noche», mientras que «los comercios que expendan bebidas alcohólicas podrán hacerlo hasta las 23, sin excepción».

En lo que concierne a bares, restaurantes y locales gastronómicos, el artículo 2 menciona que: «Podrán permanecer abiertos hasta las 6 de la mañana, respetando las normas de ruidos molestos, convivencia urbana y control municipal».

En cuanto a los locales bailables, clubes, salones con espacio para recitales o actividades afines, «deberán adecuar su personal de control y seguridad conforme lo determine el Poder Ejecutivo Municipal», quien «ejercerá su poder de policía pudiendo establecer requisitos, cantidad de personal, medidas preventivas y condiciones de funcionamiento específicas».

Además resuelve: «Durante la temporada de verano (1° de diciembre al 31 de marzo), los comercios no

contemplados en los incisos anteriores podrán extender su horario de atención hasta las 1, siempre que se encuentren debidamente habilitados y no registren infracciones». En palabras del Presidente del Concejo, la norma buscaría «fortalecer el comercio local sin generar un perjuicio a los vecinos».

Se exceptúa de esta medida a las farmacias de turno y el expendio de combustibles, quienes podrán tener atención al público las 24 horas del día sin distinción de días hábiles de feriados.

Por último, se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas después de las 23 hasta las 6 del día siguiente a: despensas, almacenes, rotiserías, kioscos, y fiambrerías. También queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas a personas que presenten síntomas de estar alcoholizas.