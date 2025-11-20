Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: sortean una camioneta 4×4 y millones de pesos en premios
El sorteo será durante la 17° edición de la Fiesta Nacional, que se realiza del 21 al 23 de noviembre. Ante la ocupación hotelera plena, habilitaron casas de familia para recibir a los turistas que llegarán para disfrutar de la gastronomía y los shows.
El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, detalló la preparación de la décimo séptima Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se desarrollará entre el 21 y el 23 de noviembre en el norte neuquino. El jefe comunal informó que la localidad registra ocupación hotelera plena y que se habilitan viviendas particulares para recibir visitantes, además de las hosterías de la zona ubicadas en Huinganco, Buta Ranquil, Las Ovejas, Manzano Amargo y Los Miches.
Albarracín subrayó que se trata de una de las celebraciones más convocantes de la provincia, caracterizada por su impronta cultural y por la presencia del chivito con denominación de origen, considerado uno de los productos emblemáticos de la región. El intendente invitó a residentes y turistas a participar, con acceso a espectáculos que combinan artistas locales, regionales y nacionales.
Los sorteos en la Fiesta Nacional del Chivito
El jefe comunal confirmó que continúa la venta del bono para el sorteo de una camioneta Toyota Hilux 4×4, acompañada de premios adicionales de cinco millones y tres millones de pesos. Informó que el número tiene un valor de $80.000 y puede abonarse en cuotas mediante tarjetas provinciales. Precisó además el teléfono habilitado para consultas y compras.
En relación con la propuesta gastronómica, Albarracín indicó que se dispondrá de un espacio especial con chefs y asadores que ofrecerán chivo entero, medio chivo y porciones individuales. Los precios, según detalló, serán de $250.000 por el chivo completo, $150.000 por el medio y $60.000 por la porción, todos con pan y ensalada incluidos. El predio ofrecerá espacios para comer y observar el escenario principal de manera simultánea.
Fiesta Nacional del Chivito: cómo será la programación artística
En cuanto a la programación artística, el intendente confirmó que cada jornada prevé doce horas de espectáculos, desde las 18 hasta las 6.
- Viernes 21 de noviembre: Los Campedrinos y Piko Frank.
- Sábado 22 de noviembre: Los Herrera y Los Reales Del Valle.
- Domingo 23 de noviembre: Lucas Sugo y Dale Q’ Va.
Además de cantores y cantoras de la región. Señaló que la bailanta campera comenzará después de las tres de la mañana y que el valor de la entrada general será de veinticinco mil pesos.
Comentarios