Fiesta del Chivito 2026 en Chos Malal: sortean una camioneta 4×4 y millones de pesos en premios

Desde el 21 al 23 de noviembre, la ciudad de Chos Malal se llenará de actividades. (Archivo)

El intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, detalló la preparación de la décimo séptima Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se desarrollará entre el 21 y el 23 de noviembre en el norte neuquino. El jefe comunal informó que la localidad registra ocupación hotelera plena y que se habilitan viviendas particulares para recibir visitantes, además de las hosterías de la zona ubicadas en Huinganco, Buta Ranquil, Las Ovejas, Manzano Amargo y Los Miches.

Albarracín subrayó que se trata de una de las celebraciones más convocantes de la provincia, caracterizada por su impronta cultural y por la presencia del chivito con denominación de origen, considerado uno de los productos emblemáticos de la región. El intendente invitó a residentes y turistas a participar, con acceso a espectáculos que combinan artistas locales, regionales y nacionales.

Los sorteos en la Fiesta Nacional del Chivito

El jefe comunal confirmó que continúa la venta del bono para el sorteo de una camioneta Toyota Hilux 4×4, acompañada de premios adicionales de cinco millones y tres millones de pesos. Informó que el número tiene un valor de $80.000 y puede abonarse en cuotas mediante tarjetas provinciales. Precisó además el teléfono habilitado para consultas y compras.

En relación con la propuesta gastronómica, Albarracín indicó que se dispondrá de un espacio especial con chefs y asadores que ofrecerán chivo entero, medio chivo y porciones individuales. Los precios, según detalló, serán de $250.000 por el chivo completo, $150.000 por el medio y $60.000 por la porción, todos con pan y ensalada incluidos. El predio ofrecerá espacios para comer y observar el escenario principal de manera simultánea.

Fiesta Nacional del Chivito: cómo será la programación artística

En cuanto a la programación artística, el intendente confirmó que cada jornada prevé doce horas de espectáculos, desde las 18 hasta las 6.

Viernes 21 de noviembre: Los Campedrinos y Piko Frank.

Sábado 22 de noviembre: Los Herrera y Los Reales Del Valle.

Domingo 23 de noviembre: Lucas Sugo y Dale Q’ Va.

Además de cantores y cantoras de la región. Señaló que la bailanta campera comenzará después de las tres de la mañana y que el valor de la entrada general será de veinticinco mil pesos.