Fiestas con anestésicos: ¿Cómo salió el propofol del Hospital Italiano y quiénes están implicados?

La investigación por el robo de propofol del Hospital Italiano sumó avances en la última semana, con allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, personas imputadas y una causa judicial unificada que busca determinar cómo los anestésicos salieron del circuito médico y llegaron a domicilios particulares.

Según publicó La Nación, el expediente se consolidó a partir de pruebas y audios que circularon en redes, mientras la Justicia avanza en dos líneas: la sustracción de fármacos y la muerte de Alejandro Zalazar, hallado el 20 de febrero en un departamento de Palermo.

La ruta del propofol que investiga la Justicia y los domicilios allanados

La causa permitió reconstruir un primer trayecto del propofol desde el Hospital Italiano, ubicado en Teniente General Juan Domingo Perón 4190, hacia al menos dos viviendas donde se realizaron allanamientos y se secuestraron medicamentos.

Los operativos se concretaron en Cabrera al 4700 y en avenida Pueyrredón al 2400. Allí se encontraron anestésicos e insumos médicos que forman parte de la evidencia para analizar la trazabilidad de las drogas.

En el expediente también aparece el departamento de Juncal al 4622, donde murió Zalazar. Los investigadores aclararon que ese punto fue incorporado como referencia, pero no está acreditado como parte habitual del circuito.

En ambos domicilios allanados, la Justicia recuperó solo una parte de los fármacos. El foco ahora está puesto en determinar si existieron otros lugares de acopio y cuál fue el destino del material faltante.

Quiénes son los protagonistas del caso del propofol y qué rol tiene cada uno

Alejandro “Alito” Zalazar tenía 32 años y era anestesista. Fue hallado muerto en su vivienda, donde también se encontraron anestésicos vinculados al Hospital Italiano. Su caso se investiga como muerte dudosa en un expediente separado.

La Justicia analiza la trazabilidad del propofol fuera del circuito hospitalario.

Entre los imputados aparece Hernán Boveri, anestesiólogo de planta, investigado por su presunta participación en la salida irregular de medicamentos. Fue apartado de su cargo y no puede salir del país.

También está imputada , residente de tercer año en anestesiología. La Justicia dispuso restricciones similares, incluida la prohibición de contacto con el otro acusado.

El expediente suma además el testimonio de Chantal “Tati” Leclercq, quien no está imputada. Su declaración aportó datos sobre vínculos personales y episodios de consumo relacionados con algunos de los involucrados.

Por qué la Justicia decidió unificar las causas del robo de anestésicos

En el inicio hubo dos expedientes: uno impulsado por el Hospital Italiano y otro por la Asociación de Anestesistas. Ambos investigaban la salida irregular de fármacos del circuito hospitalario.

Con el avance de las pruebas, la Justicia determinó que los hechos, protagonistas y recorridos coincidían. Por eso resolvió unificar las causas en un solo expediente.

La investigación quedó a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien centraliza las actuaciones sobre la sustracción y traslado de los medicamentos.

La unificación no modificó las imputaciones. El expediente sigue enfocado en establecer responsabilidades penales y reconstruir el circuito del propofol, mientras la causa por la muerte de Zalazar continúa por separado.