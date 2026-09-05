Gran clasificación de Colapinto: largará 7° en el GP de Italia y Gasly consiguió una pole histórica para Alpine

Franco Colapinto completó una gran clasificación y largará en la 7° posición del Gran Premio de Italia. En un auto con actualizaciones, el argentino consiguió meterse en Q3 por tercera vez en el año y mañana buscará volver a sumar en Monza.

La gran sorpresa de la clasificación fue Pierre Gasly, compañero de Franco. En un magistral nivel, el francés logró la pole position con un tiempo de 1:21.786. De esta forma, Alpine consiguió su primer podio desde su llegada a la Fórmula 1 en 2025. Detrás quedaron George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren).

En el inicio de la Qualy, el argentino salió con neumáticos blandos y tuvo un gran primer giro, con un tiempo de 1:22.662. Este registro lo hizo saltar al 3° lugar y además logró el récord del primer sector del circuito. Finalmente, completó la Q1 en la 4° posición.

¡FRANCO TERMINÓ CUARTO EN LA Q1!



El tiempo de Colapinto ilusiona para lo que viene en la clasificación del #ItalianGP.



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Por otro lado, Gasly tuvo una vuelta de ensueño. Consiguió un 1:22.612, para ser 50 milésimas más rápido que Franco y ubicarse en el 1° lugar de la primera etapa de clasificación.

En la Q2, el primer intento de Colapinto fue 1:22.403, que lo posicionó en el 7° lugar. Además, por tercera vez consecutiva se quedó con el récord del primer sector.

A falta de segundos para el cierre, intentó mejorar su tiempo pero no lo consiguió. Igualmente, logró el objetivo: pasó a Q3 en el 8° puesto, por delante de las dos Ferrari (Leclerc y Hamilton), y dejó afuera a Lawson (Red Bull) y a los dos Haas.

¡FRANCO SE CLASIFICÓ A LA Q3!



Colapinto tuvo un gran desempeño en la Q2 al finalizar octavo en el #ItalianGP.



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Gasly no se quedó atrás y siguió compitiendo en los puestos de arriba. El francés pasó a la última etapa de clasificación en el 4° lugar.

Colapinto saldrá 7° y Gasly dio el batacazo

En la Q3, Colapinto tuvo un primer intento no tan bueno, donde marcó 1:22.735 y quedó momentáneamente en el 9° lugar. En su última vuelta del día, el argentino mejoró con un 1:22.220 para terminar la Qualy en el 8° puesto.

De igual forma, saldrá en la 7° posición, ya que Kimi Antonelli (Mercedes), que terminó 7° en la clasificación, largará desde el último lugar de la parrilla por una sanción a cumplir.

¡FRANCO SE CLASIFICÓ OCTAVO PARA EL #ItalianGP!



Además del puesto de Colapinto, Alpine festejó por la pole de Gasly.



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El gran protagonista de la jornada fue Pierre Gasly. El francés metió la sorpresa del fin de semana y consiguió el 1° lugar de la Qualy con un tiempo de 1:21.786. El piloto de 30 años buscará este domingo su segunda victoria en la máxima categoría. Lo curioso es que su único triunfo lo consiguió en Monza en la temporada 2020 con el equipo AlphaTauri.

Tras la clasificación, Colapinto felicitó a su compañero y advirtió: «Sorpresa para todo el equipo. No esperábamos hacer la Qualy. Fue un buen día para el equipo».

El abrazo y felicitación de Colapinto a Gasly tras la pole position del francés.

Y luego repasó su clasificación: «Un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. No le encontré la vuelta cuando iba mejorando la pista y eso es lo que me faltó. Es parte de la experiencia y de lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Gasly. Estar lejos de él me genera un sabor amargo»

Para cerrar, adelantó cómo espera que sea la carrera de este domino: «Va a ser una largada dura y una carrera larga. Salir dentro de los 10 va a estar lindo para intentar sumar e ir para adelante».