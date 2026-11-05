Llegaron con timidez y terminaron brillando: la experiencia de 64 chicos en Choele Choel

Con trajes de baño, anteojos de sol y mucha actitud, las más pequeñas disfrutaron de una de las tres pasadas del desfile. Foto CheekyChoele.

Durante los ensayos, algunos se mostraban tímidos, les costaba caminar frente a los demás y necesitaban compañía. Pero cuando llegó el día del desfile, algo cambió. Los amigos, el entusiasmo y la emoción del momento hicieron lo suyo. En esa pasarela de Choele Choel no importaba ser el más lindo ni caminar como un modelo profesional. Lo importante era animarse, jugar y ser uno mismo. Y así, 64 chicos se convirtieron en protagonistas de una experiencia que fue mucho más allá de la ropa.

La propuesta se realizó el domingo 1 de noviembre y fue organizada por Cheeky como quieres, una tienda de ropa infantil que llevan adelante Georgina Casagrande y María José Castillo, madre e hija. Lo que comenzó como una iniciativa para presentar las colecciones de verano 2027 de Cheeky y Cómo Quieres terminó siendo una oportunidad para que niños y adolescentes disfrutaran de una experiencia compartida, sin exigencias ni modelos que imitar.

Una experiencia compartida. Chicos y familias se reunieron en Choele Choel para celebrar una jornada de moda y diversión. Foto CheekyChoele.

«Nos sorprendía cómo chicos que en las pruebas los veíamos vergonzosos y tímidos, ayer eran como que estaban en su momento. Nos encantó eso, cómo disfrutaron», contaron las emprendedoras.

La iniciativa llegó a su segunda edición y reunió a hijos de clientas del local, invitados a participar de una propuesta que buscaba combinar moda y diversión. Durante un mes hubo preparativos, pruebas de ropa y mucha expectativa. Los chicos compartían la noticia con sus familias, amigos y compañeros de escuela.

Una pasarela para jugar y ser uno mismo

El desfile tuvo tres pasadas. La primera estuvo dedicada a los looks casuales, con ropa para todos los días. Después llegó el turno de los trajes de baño, con una puesta en escena que invitaba a imaginar una jornada de playa. La última salida estuvo reservada para los conjuntos de fiesta.

Pero la idea no era que los chicos caminaran de determinada manera ni que siguieran una coreografía perfecta. Las organizadoras buscaron que se sintieran cómodos, que jugaran y que disfrutaran del momento. «No era un desfile, era un desfile para jugar, para divertirse, para que ellos sean libres y felices, porque se veían contentos, con los amigos», explicaron.

Entre los 64 participantes había chicos de distintas edades, incluso algunos de apenas uno o dos años. En esos casos, cuando necesitaban compañía, los más grandes los ayudaban a recorrer la pasarela. También hubo encuentros entre amigos, primos y familiares. Algunos que se habían mostrado tímidos durante los días previos terminaron animándose a caminar solos, contagiados por el entusiasmo de los demás.

Los chicos recorrieron la pasarela entre familiares y amigos, en una jornada donde el juego y la diversión fueron protagonistas. Foto CheekyChoele.

En medio de esa espontaneidad, una nena de cinco años que participaba junto a dos amigas pidió hacer una de las pasadas sola para poder saludar a su familia. Fue uno de esos pequeños gestos que las organizadoras recordaron con especial cariño.

La confianza, el mejor recuerdo del desfile

Para Georgina y María José, lo más valioso de la experiencia no estuvo en los conjuntos que se mostraron, sino en la actitud de los chicos y en las devoluciones que recibieron de sus familias. «Lo que nos queda de experiencia es la autoestima de ellos», señalaron.

La expectativa había comenzado mucho antes del desfile. Durante las semanas de preparación, los participantes contaban en sus casas que iban a salir a la pasarela, se lo comentaban a sus abuelos, tíos y compañeros de escuela. Para muchos, la actividad se había convertido en un acontecimiento familiar.

Cada participante encontró su propia manera de desfilar. La propuesta buscó que los chicos se sintieran libres de expresarse. Foto CheekyChoele.

«De las familias recibimos una devolución muy linda. Todo el mundo estaba muy contento», expresaron las organizadoras, que destacaron especialmente los comentarios sobre la confianza que habían ganado algunos chicos.

La experiencia también permitió que los participantes compartieran tiempo con otros niños, se reencontraran con amigos y se animaran a algo nuevo. «Es toda una aventura para ellos», resumieron las emprendedoras.

Un emprendimiento de madre e hija que crece en Choele Choel

Detrás del desfile hay también una historia familiar. Georgina Casagrande y María José Castillo decidieron emprender juntas a partir de su vínculo con una marca de ropa infantil que había acompañado la infancia de una de ellas. «Siempre me vestí con esta marca de chiquita y en la zona nunca había llegado», recordaron al explicar cómo surgió la idea.

Así nació Chiqui como quieres, una tienda ubicada en Tello 380, en Choele Choel, que es distribuidora oficial de Cheeky y Cómo Quieres. Su propuesta incluye indumentaria para bebés, niños y adolescentes, desde prendas para recién nacidos hasta talles juveniles XL.

Los más pequeños también tuvieron su momento, acompañados por los mayores y alentados por el público. Foto cheekychoele

La primera edición del desfile se realizó para presentar la temporada de verano 2026. Este año decidieron repetir la experiencia con las colecciones de verano 2027, nuevamente con la participación de las familias que acompañan al emprendimiento. La intención inicial era mostrar las prendas y acercar las marcas a la comunidad.

Sin embargo, después de ver a los 64 chicos sobre la pasarela, las organizadoras se quedaron con algo que no estaba en los percheros: la alegría de quienes superaron la timidez, se animaron a caminar frente a los demás y disfrutaron de ser protagonistas, cada uno a su manera. La tienda también comparte sus novedades a través de Instagram, en la cuenta @cheekychoele.