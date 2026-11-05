Cipolletti será sede de un importante encuentro de cardiología con especialistas de todo el país

La actividad, impulsada junto a la Federación Argentina de Cardiología (FAC), contará con la participación de reconocidos especialistas nacionales y referentes regionales.

La ciudad de Cipolletti se prepara para recibir un importante encuentro científico que reunirá a médicos cardiólogos, residentes y profesionales de la salud de toda la Patagonia. El próximo viernes 13 de noviembre, el Casino del Río será escenario de las Jornadas Regionales de Actualización en Cardiología y la primera Jornada Patagónica de la Asociación Multidisciplinaria Argentina de Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica (AMAC).

La actividad, impulsada junto a la Federación Argentina de Cardiología (FAC), contará con la participación de reconocidos especialistas nacionales y referentes regionales. El objetivo será compartir los últimos avances en diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, fortalecer la formación profesional y promover el intercambio de experiencias entre equipos médicos de distintas localidades.

La propuesta tendrá una agenda que abordará temas de gran relevancia para la práctica médica actual, entre ellos la hipertensión arterial pulmonar, la salud cardiovascular de la mujer, la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes y los factores de riesgo en síndrome cardiometabólico. También se desarrollarán espacios de discusión de casos clínicos y actividades de capacitación práctica destinadas a residentes.

Especialistas nacionales y una agenda centrada en la actualización médica

Uno de los principales atractivos del encuentro será la presencia de destacados profesionales de distintos puntos del país. Entre los disertantes estarán la doctora Mildren del Sueldo, presidenta de la Federación Argentina de Cardiología; los doctores José Pereyra, Luis María Pupi, Gonzalo Miranda, Gerardo García, Alejandro de la Vega, Luis Lema y José Franco; y las doctoras Cecilia Morales, Ayelén Fernández y Gabriela Iluminati.

La jornada comenzará con actividades institucionales y un workshop de monitoreo hemodinámico invasivo, evaluación ecocardiográfica de la hipertensión pulmonar y mecánica vascular. Esta instancia permitirá que los residentes participen de estaciones prácticas, con el acompañamiento de especialistas y el análisis de casos clínicos.

A partir de las 14 se realizará la apertura oficial, con la participación prevista de autoridades de la organización, la presidenta de la FAC, el ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

Posteriormente comenzarán las conferencias científicas, organizadas en tres grandes módulos. El primero estará dedicado especialmente a la salud cardiovascular de la mujer, con exposiciones sobre diferencias de riesgo entre hombres y mujeres, hipertensión durante el embarazo, enfermedad coronaria y herramientas de diagnóstico por imágenes.

El segundo módulo profundizará en la hipertensión pulmonar, sus diagnósticos diferenciales y las nuevas estrategias de tratamiento. Finalmente, el tercero estará enfocado en obesidad, diabetes, evaluación vascular y prevención del riesgo cardiovascular.

Un encuentro para fortalecer la cardiología en la Patagonia

Más allá de las exposiciones científicas, los organizadores destacan la importancia de generar espacios de encuentro entre profesionales de una región caracterizada por sus grandes distancias geográficas.

La iniciativa busca consolidar una comunidad cardiológica regional más integrada, actualizada y preparada para responder a las necesidades de los pacientes. En ese sentido, las mesas de discusión permitirán compartir experiencias y analizar los desafíos cotidianos que enfrentan los equipos de salud en consultorios, hospitales y centros médicos.

La organización está encabezada por la doctora Sonia Costantini, presidenta del Comité Organizador, y la doctora Claudia Poblete, presidenta del Comité Científico, junto a un amplio equipo de profesionales que participa en la coordinación de las distintas actividades.

El encuentro cuenta además con declaraciones de interés de instituciones médicas, municipios, provincias y universidades, entre ellas la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro.

Cómo inscribirse a las jornadas de cardiología en Cipolletti

La participación es libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa. Los profesionales interesados pueden registrarse a través de la página oficial del encuentro:

Inscripciones: https://infrafac.com.ar/jornadas-patagonicas/

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

Lugar: Casino del Río, Cipolletti.

Horario: actividades desde las 11, workshop a partir de las 12 y apertura oficial a las 14.

Para consultas o información adicional, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico sscostantini@yahoo.es.

Con esta propuesta, Cipolletti se convertirá en un punto de encuentro para la actualización científica y la capacitación de profesionales de la salud cardiovascular de toda la Patagonia.