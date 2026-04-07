Estados Unidos volvió a atacar la isla de Kharg: explosiones en la arteria petrolera de Irán

Estados Unidos volvió a atacar el centro petrolero iraní de la isla de Kharg, según dijo un funcionario de la Casa Blanca. Se registraron varias explosiones. Los ataques se produjeron horas antes de la fecha límite que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había fijado para que la república islámica cediera a sus demandas o se enfrentara a un ataque de gran envergadura ante una inminente escalada en la guerra en Medio Oriente.

El mandatario republicano amenazó con desplegar tropas terrestres para apoderarse de infraestructuras energéticas.

Explosiones en la isla de Kharg, en Irán

Según un análisis satelital realizado por el Instituto para el Estudio de la Guerra y el Proyecto de Amenazas Críticas del Instituto Empresarial Estadounidense, Estados Unidos había atacado anteriormente varios objetivos en la isla durante la guerra, incluyendo defensas aéreas, una estación de radar, un aeropuerto y una base de aerodeslizadores.

A primera hora del martes, la agencia de noticias semioficial Mehr publicó un informe en el que afirmaba que se habían producido varias explosiones en la isla de Kharg, sin dar más detalles.

Advertencia de Donald Trump

“Toda una civilización morirá esta noche y jamás volverá a ser resucitada”, dijo Trump en una publicación este martes por la mañana, aunque dejó abierta la posibilidad de una salida, diciendo que “tal vez pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso”.

Anteriormente, el funcionario iraní Alireza Rahimi emitió un mensaje en vídeo en el que hacía un llamamiento a «todos los jóvenes, atletas, artistas, estudiantes y alumnos universitarios y sus profesores» para que formaran cadenas humanas alrededor de las centrales eléctricas.

En el pasado, los iraníes han formado cadenas humanas alrededor de instalaciones nucleares en momentos de alta tensión con Occidente. Sin embargo, esta vez no estaba claro quién respondería al llamado, y al parecer una importante central eléctrica en Teherán había sido cerrada por motivos de seguridad en el momento en que debía comenzar la manifestación.

El presidente Masoud Pezeshkian publicó en X que 14 millones de iraníes habían respondido a las campañas de los medios estatales y de mensajes de texto que instaban a la gente a ofrecerse como voluntarios para luchar, y dijo que él se uniría a ellos; mientras que un general de la Guardia Revolucionaria paramilitar instó a los padres a enviar a sus hijos a vigilar los puestos de control.

AP