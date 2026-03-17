Fraude en los barrios privados de Neuquén: CALF denunció a los «enganchados VIP» y solicitó allanamientos

Este martes 17 se concretó la denuncia por parte de CALF contra los vecinos de barrios privados de Neuquén que estaban colgados de la luz. El millonario fraude, cuyo monto aún se desconoce, recayó en manos del Ministerio Público Fiscal y desde la cooperativa solicitan avanzar con allanamientos.

El ente pidió la intervención de la Justicia para inspeccionar el interior de las propiedades de los «enganchados VIP» y determinar la responsabilidad de sus respectivos dueños en el robo de energía.

La presentación judicial del apoderado legal de CALF aclara que no solo buscan una sanción económica, sino que instruye elevar una causa por «los delitos de hurto y robo (Art 162 y 164 del Código Penal)».

Entre los argumentos de la denuncia, destacaron que según el Código Civil y Comercial la energía se considera un «bien» cuyo hurto debe ser «penado como cualquier otro robo de propiedad».

Además, buscan identificar a los responsables del consumo irregular y constatar los artefactos de alto consumo que se alimentaban de la red clandestina, como picinas, sistemas de riego y climatización, bombas y calderas.

«No vamos a permitir que la exclusividad de un barrio sea un escudo para la ilegalidad», sentenciaron. Además, apuntaron el robo de energía también implica un serio riesgo de incendio y fallas en la red.

Por último, CALF alertó que los operativos de «disciplina de mercado» se extienden a otras zonas de la ciudad.

Las complejas maniobras para colgarse de la luz en los barrios privados

Si bien en principio habían hallado unas 30 propiedades colgadas de la luz, CALF solicitó al juez de Garantía que efectúe órdenes de allanamiento y registro para «cinco propiedades» ubicadas en los sectores más caros de la ciudad.

«No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de eludir el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos, como grandes sistemas de climatización y piscinas calefaccionadas», señalaron.

Entre las medidas para evitar pagar lo que consumían, los vecinos realizaron complejas maniobras clandestinas como conexiones subterráneas directas y bypasses que evitaban los medidores.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO este lunes, las viviendas que detectaron colgadas de la luz estaban ubicadas en los siguientes barrios privados:

La Zagala.

La Peregrina.

Villa Luisa.

Rincón Club de Campo.

Parques de Talero.

Bocahue.

Las autoridades indicaron que les cortaron el servicio, como así también retiraron el medidor e inhibieron la conexion de sus respectivos inmuebles.

Además, informaron que aplicarán las «multas correspondientes y se facturará por el consumo no registrado de manera retroactiva, como así también se exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de restablecer cualquier suministro.