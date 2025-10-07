Fresco pero primaveral: el pronóstico para este martes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Una jornada con cielo ligeramente nublado y temperaturas agradables se anticipa para este martes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La región disfrutará de condiciones estables, ideales para actividades al aire libre. La atmósfera se mantendrá tranquila, con una leve brisa.

Según la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los habitantes del Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentarán una oscilación térmica definida. Se pronostica una temperatura mínima de 10°C para las primeras horas del día. La mañana se presentará fresca.

Avanzada la jornada, la temperatura ascenderá significativamente, alcanzando una máxima de 25°C. Este rango térmico ofrecerá un día templado y propicio para disfrutar del exterior. Las condiciones serán ideales para quienes realicen tareas al aire libre en la región.

Qué pasa con el viento en el Alto Valle este martes

En cuanto al régimen de vientos, se esperan velocidades moderadas en todo el Alto Valle. Los valores oscilarán entre los 7 y 22 Km/h, con una dirección predominante variable. Esto significa que no habrá ráfagas fuertes, manteniendo un ambiente sereno.

El SMN indica que la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula, con un rango de 0-0% para este martes. El cielo ligeramente nublado será la constante a lo largo de toda la jornada. El sol se hará presente intermitentemente.