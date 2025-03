Fuego irresponsable: detectaron casi 30 focos en infracción en Alicurá y Piedra del Águila

Como si lo sufrido por la naturaleza patagónica en el último tiempo no hubiera sido lección suficiente, este fin de semana largo, la Delegación de Fauna de Junín de los Andes debió trabajar arduamente para notificar una treintena de infracciones relacionadas con fogatas riesgosas y pesca ilegal.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Rubén Díaz, integrante del equipo que trabaja en el sector de los embalses Piedra del Águila y Alicura, comentó que lamentablemente son los habitantes de la región los que protagonizan en promedio este tipo de hechos, ya que el turista, justamente evita complicaciones. “El lugareño, por ser de la zona, se cree con derecho propio a hacer lo que considere y transgrede, sin importarle las consecuencias”, reconoció.

Fuego irresponsable en Alicurá y Piedra del Águila | Muchos viajan desde el Alto Valle

Según el repaso de los operativos, que demandan extensas jornadas de recorrida, de hasta 16 horas, “la zona más conflictiva es en el embalse Alicurá, ya que viene mucha gente de Bariloche a depredar, dejando incluso sus residuos en cantidades impresionantes. Se suma mucha gente del Alto Valle también, que suele venir en grupos no menores a 10 personas. Es un lugar donde la gente viene de noche, a pescar de manera ilegal, con líneas de fondo y arrasan con todo lo que se les cruza”, explicó Díaz.

En total, el detalle de lo detectado incluyó 10 actas por fogatas en lugares no habilitados y sin supervisión, sumados a otros 17 fogones abandonados y encendidos en distintos puntos. También se labraron actas por violar la ley Provincial de Fauna Solvestre y sus Habitats, la N° 2539, por pesca sin permiso habilitante, en horario nocturno y utilizando cebo no autorizado.

Fuego irresponsable en Alicurá y Piedra del Águila | Insultos

A bordo de camionetas de gran tamaño, con reposeras, conservadoras y hasta grupos electrógenos, muchos de los infractores lejos de reconocer la falta, descargan contra la presencia de los controles. “En mi caso llegué a un grupo, me bajé del móvil, me acerqué y me presenté: ‘buenas tardes, Guardafauna de la Provincia’ y la respuesta fue ‘ahora vienen los fo…s’, mirándome a la cara, sin ningún reparo”, contó este trabajador. Aseguran que en general, este tipo de accionar irresponsable se está convirtiendo en una tendencia creciente, “ya que el boca en boca atrae a más y más gente”. “Hemos detectado personas hasta con armas y sin documentación en muchos casos”, agregó Díaz.

“Como siempre llamamos a la toma de conciencia sobre el respeto de las reglamentaciones disponibles, haciendo hincapié en la prohibición de hacer fuego en todo el territorio de la provincia y de retirar sus residuos”, concluyeron desde la Delegación, que trabajó en conjunto con la Brigada Rural y Abigeato .