Fuerte choque con heridos en el cruce de las Rutas 40 y 231: un auto y un camión involucrados

Colisión entre un camión y un auto en la Ruta 231. Foto: gentileza.

Un accidente vial ocurrido este miércoles por la tarde en el cruce de la Ruta Nacional 231 con la Ruta 40, en Villa La Angostura, dejó como saldo dos personas con lesiones leves. El hecho se registró alrededor de las 16:30 y motivó la intervención de Bomberos Voluntarios, personal policial y del hospital local.

De acuerdo con el parte de los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, la colisión involucró a un camión y un vehículo menor.

Al arribar al lugar, una dotación constató la presencia de ambos rodados y procedió a evaluar a los dos ocupantes del automóvil. En coordinación con personal del hospital Oscar Arraiz, se determinó que las lesiones no revestían riesgo vital.

Choque en la Ruta 231: cortaron la energía de ambos rodados para evitar riesgos

Como medida preventiva, se realizó la desconexión de las baterías de ambos vehículos para evitar posibles riesgos eléctricos o de combustión.

En el operativo colaboraron efectivos de la Comisaría 28, personal sanitario y Gendarmería Nacional.