El historial de la Selección Argentina ante equipos africanos en Mundiales

Maradona jugó por última vez con la Albiceleste en el recordado duelo ante Nigeria en 1994.

Este martes desde las 13 horas, la Selección Argentina se medirá ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La campeona del mundo buscará ante los faraones

A lo largo de la historia de las Copa del Mundo, la Albiceleste se ha cruzado en 9 ocasiones contra rivales de este continente, con un saldo ampliamente positivo: 8 triunfos y solo una derrota.

Irónicamente, la única caída se dio en el primer enfrentamiento ante un rival de CAF. Fue aquel recordado debut 0-1 ante Camerún en Italia 1990, que hizo empezar con dudas al equipo de Bilardo, que unas semanas más tarde sería subcampeón mundialista.

El cabezazo de Omam-Biyik que sorprendió a toda Argentina.

Luego, nos tenemos que trasladar a Estados Unidos 1994, en otro partido inolvidable para los argentinos. La victoria 2-1 sobre Nigeria fue el último partido de Diego Armando Maradona con la camiseta albiceleste, antes de su recordada salida de la cancha con la enfermera.

Diego con la enfermera, en la última vez con la celeste y blanca.

El siguiente fue en Corea-Japón 2002, en un nuevo triunfo ante las Águilas Verdes (1-0). Fue la única alegría en aquella cita mundialista que terminó abruptamente en la primera ronda. En este partido, Gabriel Batistuta convirtió su último de los 10 goles en Mundiales con Argentina.

El cabezazo de Batistuta que significó la única victoria en un Mundial para el olvido.

En Alemania 2006, el rival fue Costa de Marfil, con una victoria por 2-1. En 2010, 2014 y 2018, Nigeria fue un frecuente rival en fase de grupos. Con triunfos por 1-0, 3-2, y 2-1, respectivamente, la Albiceleste siguió marcando su historia ante los rivales africanos.

El más recordado de estos duelos ante los nigerianos es el de Rusia 2018, cuando Argentina necesitaba ganar para avanzar a octavos de final y lo logró con goles de Lionel Messi y un agónico grito de Marcos Rojo.

El grito desaforado de Rojo y Messi para clasificar a octavos en 2018.

Los últimos dos antecedentes se dieron en este 2026: el debut 3-0 ante Argelia y la sufrida clasificación por 3-2 ante Cabo Verde. De esta forma, el equipo de Scaloni se medirá por tercera vez en esta Copa del Mundo a un rival africano.

Lionel Messi es el máximo goleador de estos cruces, ya que anotó siete goles en cinco partidos disputados contra rivales de esta confederación. La Pulga buscará agigantar esta marca y meterse nuevamente entre los ocho mejores de un Mundial.