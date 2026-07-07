Río Negro acordó con ATE un aumento del 134% en las Asignaciones Familiares: cómo quedan los nuevos montos

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, y el secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente. Foto: gentileza.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de Río Negro acordaron un incremento del 134% en las Asignaciones Familiares para los trabajadores de la administración pública provincial. La actualización comenzará a aplicarse con los haberes correspondientes a julio y beneficiará a más de 15.000 agentes estatales.

El aumento fue uno de los reclamos planteados por el gremio durante la última mesa paritaria y, tras el acuerdo alcanzado, se actualizarán los montos de las distintas prestaciones familiares.

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, sostuvo que el entendimiento «da respuestas a las necesidades de todos los trabajadores estatales, demandas que expresamos en la última mesa paritaria».

Además, destacó que «este incremento alcanza un segmento importante de agentes estatales, sumando derechos a los trabajadores«, y precisó que el beneficio impactará en más de 15.000 empleados públicos de la provincia.

Cómo quedan las Asignaciones Familiares

Tras el acuerdo, los nuevos montos serán los siguientes:

Asignación por Hijo: pasa de $12.000 a $28.080 .

pasa de a . Asignación por Hijo con Discapacidad: de $48.000 a $112.320 .

de a . Asignación Prenatal: de $12.000 a $28.080 .

de a . Asignación por Nacimiento: de $21.160 a $49.514,40 .

de a . Asignación por Matrimonio: de $31.744 a $74.280,96 .

de a . Asignación por Adopción: de $126.960 a $297.086,40.

Desde ATE indicaron que la actualización comenzará a reflejarse en la liquidación de los salarios de julio.