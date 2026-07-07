Argentina enfrenta a Egipto: la nueva predicción del astrólogo que acertó ante Cabo Verde

Federico Pertusati, el astrólogo conocido en X como @AstroMutable, volvió a pronosticar el camino de la Selección argentina en el Mundial 2026. Luego de haber anticipado días atrás un triunfo ajustado y sufrido del conjunto de Lionel Scaloni frente a Cabo Verde, ahora aseguró que la Albiceleste logrará avanzar de ronda, aunque advirtió que el partido ante Egipto, por los octavos de final, estará lejos de ser sencillo.

En declaraciones a Agencia Noticias Argentinas, el especialista sostuvo que el equipo volverá a mostrar un rendimiento irregular, aunque destacó que Lionel Messi volverá a ser determinante para inclinar la balanza.

Qué predijo Federico Pertusati para Argentina ante Egipto

Según explicó, el encuentro será muy exigente y podría volver a generar preocupación entre los hinchas por el funcionamiento del equipo. En ese sentido, aseguró que Giovani Lo Celso debería ser titular porque, desde su mirada astrológica, está beneficiado por la posición de Júpiter en Leo. También consideró que Valentín Barco podría tener un ingreso positivo por el mismo motivo.

A la vez, afirmó que Egipto será un rival muy duro, que Argentina seguirá evidenciando algunas falencias en su juego y que, una vez más, las virtudes de Lionel Messi aparecerán para marcar la diferencia.

La explicación astrológica detrás de su análisis

Pertusati sostuvo que este Mundial presenta una configuración astral inédita debido a la posición de Júpiter en Leo, un tránsito que, según explicó, favorece a determinadas selecciones.

El astrólogo señaló que, desde el ingreso de Júpiter a ese signo tras el partido entre Holanda y Marruecos, comenzaron a avanzar de ronda los equipos vinculados simbólicamente con el arquetipo leonino, ya sea por el color rojo, las monarquías o el león como emblema.

Por ese motivo, indicó que Noruega y Marruecos están teniendo un rendimiento superior al esperado.

Las selecciones que ve con más posibilidades

Además de analizar el futuro de Argentina, Pertusati también se animó a pronosticar otros cruces del torneo.

Según explicó, Marruecos llega levemente mejor posicionado que Francia, por lo que considera posible una nueva sorpresa en el certamen. Incluso argumentó que la eliminación francesa tendría un fuerte simbolismo astrológico por tratarse de una república enfrentándose a un país históricamente asociado con la monarquía.

Respecto del posible cruce entre Noruega e Inglaterra, aseguró que ambos equipos están favorecidos por la actual configuración astral, aunque observa una ligera ventaja para el conjunto inglés. En cualquier caso, advirtió que cualquiera de ellos representaría un rival muy complicado para Argentina en una eventual semifinal.

La advertencia sobre lesiones y el arbitraje

Entre sus previsiones para el encuentro frente a Egipto, el astrólogo también alertó sobre posibles imprevistos.

Explicó que Saturno está aspectando de manera desfavorable al Sol, una combinación que, según su interpretación, podría derivar en alguna lesión o incluso un fallo arbitral favorable al seleccionado egipcio.

Por qué Messi vuelve a ser el protagonista, según la astrología

Pertusati consideró que esta Copa del Mundo está marcada por el peso de las grandes figuras.

Según explicó, con Júpiter en Leo las selecciones dependen más que nunca de sus líderes y capitanes. Por eso mencionó como ejemplos a Lionel Messi, Harry Kane y Kylian Mbappé, quienes reúnen ambas condiciones.

En contrapartida, señaló que Lamine Yamal no está brillando del mismo modo porque no ejerce la capitanía en España, mientras que sostuvo que Cristiano Ronaldo no mostró su mejor versión y eso terminó repercutiendo en el rendimiento de Portugal, ya eliminado.

El pedido para Lionel Scaloni

El astrólogo también dejó un mensaje para el entrenador argentino. Consideró que Lionel Scaloni deberá tomar decisiones importantes y hacerlo con determinación, ya que, según su lectura de la carta astral del partido, la responsabilidad recaerá especialmente sobre el director técnico.

Las franjas horarias que podrían ser decisivas

Por último, Pertusati señaló que entre las 14:04 y las 14:36 (hora argentina) se abriría una franja especialmente favorable para que la Selección tenga mayor protagonismo en el juego.

Sin embargo, también advirtió que entre las 14:43 y las 14:45 se activaría una combinación de varios astros en simultáneo, una ventana muy breve pero intensa en la que podría llegar un gol para cualquiera de los dos equipos o producirse una acción determinante que cambie el rumbo del partido.