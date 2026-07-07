Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este miércoles 8 de julio en Neuquén
La interrupción serán para ampliación y adecuación de la red para aumentar la capacidad del servicio. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este miércoles 8 de julio.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 8 de julio
CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán en la misma zona, pero en dos momentos diferentes:
- De 8:30 a 09:30 y de 11.30 a 12.30
- Zona: Estación de Bombero Pin Epas (Sobre Enrique Mosconi)
- Motivo: Incorporación de nueva infraestructura eléctrica para ampliar la capacidad de suministro y mejorar la confiabilidad del servicio
- CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL
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