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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este miércoles 8 de julio en Neuquén

La interrupción serán para ampliación y adecuación de la red para aumentar la capacidad del servicio. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.

Redacción

Por Redacción

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este miércoles 8 de julio.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.

Corte de luz programado en Neuquén: zona y horario afectado el 8 de julio

CALF indicó que los cortes programados para este miércoles serán en la misma zona, pero en dos momentos diferentes:

  • De 8:30 a 09:30 y de 11.30 a 12.30
  • Zona: Estación de Bombero Pin Epas (Sobre Enrique Mosconi)
  • Motivo: Incorporación de nueva infraestructura eléctrica para ampliar la capacidad de suministro y mejorar la confiabilidad del servicio
  • CORTE AUTORIZADO POR EL ÓRGANO DE CONTROL MUNICIPAL

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a un sector de la capital provincial este miércoles 8 de julio.

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