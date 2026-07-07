Terremotos en Venezuela: la energía liberada por los sismos equivale a la explosión de 178 bombas atómicas, según el Gobierno

La magnitud del desastre que mantiene en vilo a la comunidad internacional sumó un dato científico verdaderamente escalofriante. El ministerio de Ciencia y Tecnología de Venezuela difundió un informe técnico que revela que el doble terremoto del pasado 24 de junio liberó una cantidad de energía equiparable a la detonación de cientos de bombas nucleares o a la explosión de millones de toneladas de TNT.

De acuerdo con el documento oficial firmado por la ministra Gabriela Jiménez Ramírez, el poder destructivo de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 —que golpearon el norte del país con una diferencia de apenas 39 segundos— superó cualquier registro histórico reciente en la región caribeña.

La escala de la fuerza subterránea se desglosó de la siguiente manera:

Primer sismo (Magnitud 7,2): Liberó una fuerza equivalente a 63 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima en 1945.

Liberó una fuerza equivalente a como la lanzada en Hiroshima en 1945. Segundo sismo (Magnitud 7,5): Registrado menos de un minuto después, multiplicó el impacto y alcanzó una liberación de energía cercana a 178 bombas nucleares.

Fricción, calor y deformación de la corteza terrestre

Los especialistas explicaron que el violento temblor perceptible en la superficie representa apenas una fracción del fenómeno real. La gigantesca liberación de fuerza responde a la ruptura abrupta de fallas geológicas activas en el norte venezolano.

«La energía que se propaga en forma de ondas sísmicas y produce el movimiento del suelo representa solo una parte de la energía total liberada. Una proporción de esa fuerza se disipa en forma de calor debido a la intensa fricción entre las rocas, mientras que otra parte se invierte en deformar la corteza terrestre», precisó la ministra Jiménez Ramírez.

El informe científico ratifica que la brutalidad del impacto y los cambios geográficos, monitoreados en paralelo por satélites de la NASA, convirtieron a ciudades costeras como La Guaira en una zona cero intransitable.

Frente al temor generalizado por las 995 réplicas anotadas hasta el momento, la comunidad científica internacional volvió a encender las alarmas sobre los límites de la tecnología actual.

La cartera de Ciencia y Tecnología recordó que ningún fenómeno individual permite predecir un terremoto con antelación, dado que la intensidad y el comportamiento de las placas tectónicas varían de forma considerable en cada evento.

La catástrofe humanitaria ya consolida de forma provisional 3.342 muertos y más de 16.740 heridos, consolidándose como una de las tragedias geológicas más graves del siglo en América Latina.