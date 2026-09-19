Fuerte choque entre dos camiones en La Pampa obligó a un corte en el cruce de las Rutas 35 y 18

Un choque frontal entre dos camiones se produjo este mediodía en el cruce de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 18. Tras el impacto, uno de los vehículos se incendió por completo y el tránsito en el sector tuvo que se interrumpido.

Como consecuencia de la colisión, el acoplado del otro camión volcó y su carga quedó desparramada sobre la ruta. La situación complicó la circulación y obligó a montar un operativo en el sector, ubicado unos 60 kilómetros al sur de Santa Rosa.

Choque frontal entre dos camiones: trabajan los equipos de emergencia

Según informaron medios locales, en el lugar están siendo atendidas personas heridas. En el sector trabajan equipos de rescate, Bomberos y personal de la Policía.

Los equipos de emergencia realizan tareas para controlar la zona, retirar la carga que quedó sobre la calzada y avanzar con la remoción de los vehículos involucrados en el siniestro.

El tránsito permanece cortado en el cruce de las dos rutas. Ante esta situación, se dispusieron desvíos asistidos para los vehículos que circulaban por el sector.

La Policía pidió máxima precaución a quienes deban transitar por las inmediaciones y recomendó reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal de seguridad apostado en el lugar.

De ser posible, las autoridades recomendaron evitar circular por el área hasta que finalicen las tareas de emergencia. El operativo continúa con trabajos de rescate, seguridad y liberación de la calzada.