Boca visita a San Lorenzo con el once ideal de Arruabarrena: hora, formaciones y TV

Boca iría al Gasómetro con el mismo equipo que viene de clasificar a semifinales en la Sudamericana. (Archivo)

San Lorenzo y Boca se enfrentan este domingo desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del torneo Clausura. Tras el regreso de Rubén Darío Insua al banco azulgrana con un empate, el Ciclón intentará poner fin al invicto de 14 partidos del Xeneize, que busca meterse a los puestos de Copa Libertadores. El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa y se podrá ver por la señal de TNT Sports Premium.

El Xeneize viene de eliminar a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y buscará revertir la baja efectividad en los clásicos.

El Vasco confiaría en los mismos once que lograron la clasificación en el Morumbí y aprovechará el descanso que le da la fecha FIFA para dejar la rotación tras varias semanas.

En una semana larga hasta el duelo ante Racing de Copa Argentina (a confirmar por el Tribunal de Disciplina de AFA), Rodolfo Arruabarrena iría con el equipo titular.

Entre los convocados, Arruabarrena decidió no citar entre los cinco extranjeros a Enner Valencia por motivos futbolísticos y no exceder así el cupo de cinco permitido.

Del otro lado, San Lorenzo pretende seguir con su levantada tras derrotar a Talleres por 1-0 e igualar con el Rojo, con el objetivo de clasificar a los playoffs.

El último antecedente entre ambos equipos fue en marzo de este año en la Bombonera, por la fecha 10 del Apertura y fue empate 1 a 1. Ascacibar abrió el marcador a los 55’ y Gregorio Rodríguez puso el empate definitivo diez minutos después.

Las probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén D. Insua.

Hora: 14.45

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: Nuevo Gasómetro