Quién es el prófugo buscado por dispararle en la cara a un hombre en Neuquén: el vínculo con una banda criminal. Foto: Emiliano Ortiz

La Policía de Neuquén mantiene un intenso operativo para dar con el paradero de Luis Alberto Saez Lefin, un sujeto de 35 años señalado como el autor de un ataque a quemarropa contra un hombre de 47 años en el sector de Toma La Familia. En pleno oeste de Neuquén capital.

Descripción y vínculos criminales

Saez Lafin mide aproximadamente 1,80 metros de estatura, tiene contextura física robusta, tez blanca, cabello oscuro y ojos oscuros. Su perfil no es nuevo en el historial penal de Neuquén ya que cuenta con un prontuario vinculado al tráfico de estupefacientes.

Además, su apellido Lafin está directamente asociado a la banda conocida como «Los Chavos», una organización con fuerte presencia e influencia en el oeste de la capital y que mantiene su núcleo en el sector conocido como Toma La Familia. Barrio donde ocurrió el ataque armado.

Cómo fue el ataque a quemarropa en Toma La Familia

El hecho comenzó tras una discusión grupal mantenida horas antes. Alrededor de las 8:45 de la mañana del martes, un llamado al Centro de Operaciones Policiales alertó sobre disturbios en la intersección de Calle 5 y Cipolletti.

Según datos confirmados a Diario Río Negro por el comisario inspector Cristian Cuevas (coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia), Lefin regresó al lugar a bordo de una bicicleta y ejecutó el ataque:

La mecánica del hecho precisa que la víctima, de 47 años, se encontraba recostada dentro de un auto abandonado en el frente de la vivienda cuando el agresor le disparó.

Pedido de captura de Lefin. Foto: Policía de Neuquén.

Producto de una de las detonaciones, ul proyectil impactó en el pómulo izquierdo y afectó parte del oído del hombre.

Perpetrado el ataque, al llegar los primeros patrulleros a la calle 8 donde yacía el herido, un grupo de personas arremetió de forma violenta contra los efectivos, que debieron realizar diez disparos de escopeta con cartuchos anti tumulto para asegurar la zona y permitir que llegue el Servicio Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Allanamientos y estado de salud de la víctima

Durante la tarde de ayer, la Justicia autorizó dos allanamientos donde las fuerzas de seguridad lograron incautar elementos clave para la causa. Entre ellos la bicicleta utilizada por el sospechoso para desplazarse al lugar del ataque.

También se secuestró marihuana y municiones de arma calibre 9 mm.

Estado del herido

Tras recibir las primeras asistencias en el hospital Horacio Heller, el hombre fue derivado de urgencia al Hospital Castro Rendón, donde permanece internado en el quinto piso con pronóstico reservado.

El pedido de captura contra Saez Lefin fue emitido desde la comisaría 21 y rige para toda la provincia de Neuquén y localidades aledañas.