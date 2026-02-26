Fuerte vuelco en la Avenida Mosconi de Neuquén: una camioneta impactó contra el cerco que rodea la obra

Un fuerte vuelco se produjo este jueves por la tarde en la Avenida Mosconi de Neuquén. Según trascendió, una camioneta volcó a la altura de la calle José Rosa cuando viajaba en sentido a Cipolletti. Una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) trabaja en el lugar.

El vehículo impactó contra el cerco que se montó a un costado de la ex Ruta 22, como parte de la obra de ampliación de la arteria. El tránsito registra demoras en el sector.

De qué se trata la ampliación de la Avenida Mosconi de Neuquén

La intervención en la Avenida Mosconi de Neuquén contempla la construcción de cinco carriles por mano y un sistema pluvial bajo la calzada. Esta propuesta en puntual busca dar respuesta a las inundaciones registradas en 2010, 2014 y 2016 en esa zona de la capital.

“Comenzó la obra más importante de la historia de la ciudad. Una solución estructural que necesitábamos hace más de 50 años”, afirmó el intendente Mariano Gaido durante la recorrida por el sector intervenido esta semana, donde operan equipos en distintos frentes.

Según informó la secretaría de Infraestructura, en las próximas semanas los trabajos se concentrarán entre las calles Linares y Gatica. El carril central permanecerá inhabilitado y la circulación este-oeste se canalizará por colectoras, mientras se mantienen operativos los cruces en Avenida Olascoaga y Chubut.

Noticia en desarrollo