Furia en la Ruta 7: golpes, insultos y piedras plena hora pico en Neuquén

Corridas, golpes, piedrazos e insultos: esa fue la postal del mediodía en la Ruta 7 en Neuquén. El violento hecho se dio en hora pico y generó complicaciones en el tránsito. Sin embargo, aún no trascendió qué fue lo que desató tal riña este miércoles.

La Ruta 7 suele ser el escenario de múltiples siniestros durante las horas más concurridas entre Neuquén y Centenario, cuando se moviliza la industria de Vaca Muerta. Si bien en las imágenes se observa una motocicleta tirada sobre la calzada, por la información que circuló la pelea no se generó por un accidente.

El incidente comenzó cuando un grupo de tres mujeres y un hombre, quienes se movilizaban a bordo de un automóvil Toyota Yaris blanco, obligaron a detenerse a dos hombres que circulaban en una moto de color rojo. Allí los atacaron con golpes y piedras.

La Policía de Neuquén no intervino ante el hecho, según comunicaron a Diario RÍO NEGRO.

Brutal ataque en plena Ruta 7 en el Parque Industrial de Neuquén: quiénes participaron

Una violenta confrontación interrumpió la circulación en la Ruta 7 al mediodía de hoy, en la zona del Parque Industrial de Neuquén, a pocos metros de una estación de servicio.

Según los testigos presenciales, los ocupantes del auto atacaron a los motociclistas con una lluvia de golpes de puño, patadas y lanzamiento de piedras. La confrontación se desarrolló sobre la vía pública, dejando la moto tirada a un costado de la ruta y generando sorpresa e interrupción en el tránsito a esa hora del día.

Hasta el momento, no trascendieron las razones que desencadenaron la violenta escena. La ferocidad del enfrentamiento llamó la atención de quienes transitaban por el lugar, dado que ocurrió a plena luz del día en un sector de Neuquén con gran movimiento vehicular y comercial.

El episodio provocó demoras y congestión en la Ruta 7, ya que los vehículos debieron disminuir drásticamente la marcha para esquivar la zona del conflicto. Las autoridades investigan las circunstancias exactas que derivaron en la pelea, la cual dejó conmoción entre los automovilistas y pasajeros que presenciaron el ataque.